La rébellion en Casamance se réveille : Deux soldats sénégalais tués au sud de la Gambie

Une attaque de cette ampleur contre la force Ecomig, c’est inédit », estime un bon connaisseur de la zone, qui souligne que la localité de Bwiam, au sud de la Gambie, est proche du fief de la faction MFDC dirigée par Salif Sadio. Une zone de forêt et de coupe de bois, « ce qui constitue une économie de guerre » pour le MFDC, poursuit notre interlocuteur. Il rappelle que des combattants « ont accusé par le passé l’armée sénégalaise déployée dans la mission de la Cédéao de faire des incursions depuis le territoire gambien ».

En réaction, l’Ecomog a déployé des renforts dans la localité de Bwiam au sud de la Gambie, indique la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) à Dakar, après l’attaque qui a coûté la vie à deux soldats sénégalais lundi 24 janvier, « un sous-officier et un militaire du rang. » Neuf soldats sont portés disparus et présumés captifs des rebelles.

Leur patrouille a été visée par des tirs lors d’une « action de sécurisation », « dans le cadre de la lutte contre le trafic de bois », précise le lieutenant-colonel Saliou Ngom de la Dirpa. Les assaillants, estimés « à deux groupes de combat », « ce qui peut correspondre à une vingtaine d’hommes », étaient à bord d’un camion, poursuit-il. « Des éléments supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance », le MFDC. « Un rebelle armé d’un fusil d’assaut kalachnikov a été tué et trois autres faits prisonniers », selon l’état-major. Ce dernier précise que ces cinq derniers mois, 77 camions transportant illégalement du bois provenant du Sénégal ont été immobilisés par les soldats sénégalais déployés au sein de l’Ecomig.

Il y a un an, l’armée sénégalaise avait lancé une opération d’envergure au sud de la Casamance – à la frontière avec la Guinée-Bissau – contre des bases historiques du MFDC, un mouvement très divisé. Les tractations avec l’État, relancées en 2012, n’ont pas abouti à un accord de paix définitif.

La mission Ecomig de la Cédéao, déployée en Gambie en janvier 2017 après le refus de l’ancien président Yahya Jammeh de quitter le pouvoir, est en majorité composée de soldats sénégalais. Son mandat a été plusieurs fois prolongé, à la demande des autorités de Banjul.