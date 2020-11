La réconciliation en marche en Centrafrique

Nombreux sont les engagements cosignés sur papier. « Les communautés de la région du nord-est s’engagent à enterrer définitivement la hache de guerre, à privilégier le dialogue et la voie judiciaire comme mode de règlement de leurs différends… » Cela explique les raisons ayant poussé le président Faustin-Archange Touadéra d’insister, dans son discours de clôture, sur le respect des engagements pris. « Je vous demande d’ores et déjà de respecter la parole donnée. Ces engagements sont librement pris. N’oubliez pas qu’il s’agit là d’une alliance que vous venez de sceller. Et dans nos traditions, vous le savez, une alliance, on la respecte. »

Ce n’est pas la première fois que des traités sont signés. Mais cette fois les acteurs l’assurent, ce sera différent. « Cette formule est très différente de celle qu’on a signé maintes fois, estime Assa Amadou représentant peul pour la région de la Vakaga. Parce qu’il y a la représentation du gouvernement, du chef de l’Etat. C’est une alliance qu’on a signée et une alliance, ce n’est pas quelque chose à négliger. Nos ancêtres ont signé une alliance qu’ils ont respecté jusqu’à aujourd’hui. Pourquoi pas nous ? »

Présents lors des discussions les représentants des groupes armés ont renouvelé leur engagement à respecter l’accord de paix signé en février 2019. Accord de paix qui fait l’objet régulièrement de violations.