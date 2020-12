La réconciliation nationale prioritaire pour le Président ivoirien

A. Ouattara a prêté serment sur la Constitution, puis c’est le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, qui a pris la parole et prononcé une longue allocution en revenant sur ce fameux débat sur la légalité ou l’illégalité de la candidature d’A. Ouattara à un nouveau mandat. Il a déploré que « ce débat ait d’ailleurs quitté son domaine naturel, à savoir le droit, pour devenir un débat politique et que tout le monde y soit allé de son interprétation. Quand le Conseil constitutionnel déclare qu’un candidat est éligible, il est éligible. Et quand le Conseil constitutionnel déclare qu’un candidat est élu, il est élu », a conclu M. Koné.

Ensuite, A. Ouattara qui a reçu le grand collier de l’Ordre remis par la grande chancelière Henriette Diabaté est revenu sur le scrutin du 31 octobre qui « a donné lieu à des violences et des actes intolérables constitutifs d’infractions pénales. Ces actes graves ne doivent pas rester impunis ». Puis il a annoncé la création dans les jours qui viennent d’un ministère de la Réconciliation nationale. « Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d’Ivoire », a précisé le chef de l’État.

Le président ivoirien a aussi exhorté son Premier ministre, Hamed Bakayoko, à reprendre les discussions avec les formations politiques en vue de la tenue des législatives d’ici la fin du premier trimestre : « J’invite l’ensemble des partis politiques à saisir cette opportunité », a encore déclaré A. Ouattara.

Dans son discours d’une trentaine de minutes, le président ivoirien a aussi présenté les grandes lignes de son nouveau quinquennat qui sera, assure-t-il, axé sur le social, l’éducation et la santé. A. Ouattara a pris l’engagement « de faire reculer davantage la pauvreté à travers l’émergence d’une classe moyenne encore plus importante au cours du prochain quinquennat » et d’accroître la lutte contre la corruption, dont les cas « seront sévèrement réprimés ».

Les annonces du président vont dans le bon sens, selon Issiaka Sangaré, le secrétaire général et porte parole du FPI, le Front populaire ivoirien soutenant Pascal Affi N’guessan, mais « elles doivent se concrétiser ».

« Nous attendons de voir la suite qui sera donnée concrètement à toutes ces annonces-là. Nous les accueillons dans la mesure où l’opposition n’a pas manqué de relever le fait qu’il était important d’aller au dialogue. Il est important que ces actes soient suivis d’un ensemble de commencement d’action, notamment la libération de Pascal Affi N’Guessan. Pour le Front populaire ivoirien, c’est une priorité parce qu’elle va permettre de lancer le dialogue et toutes les actions essentielles à la cohésion nationale », explique le porte-parole du FPI.