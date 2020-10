La réforme constitutionnelle en Algérie n’emballe pas bon nombre

Rien ne laisse penser que l’Algérie est à quelques jours d’un scrutin censé transformer le pays. Le référendum pour la révision de la Constitution, qui se tiendra dimanche 1er novembre, est presque un non-événement. Lancée le 7 octobre, la campagne de sensibilisation du gouvernement intéresse très peu d’Algériens. Elle est à peine perceptible dans les médias publics qui diffusent les interventions de personnalités politiques et les comptes-rendus quotidiens des meetings.

Encourager les citoyens à prendre part à ce référendum est devenu la priorité du système. À l’approche de cette échéance, le gouvernement a multiplié les actions pour inciter les électeurs, notamment les jeunes, à voter.

Zoubida Assoul, présidente du parti Union pour le changement et le progrès (UCP), formation d’opposition, indique que le pouvoir doit obtenir «un taux de participation acceptable afin d’assurer la légitimité à l’amendement constitutionnel». Cependant, elle considère que la grande majorité des Algériens «ne s’estime pas concernée par ce scrutin».

«L'amendement de cette Constitution est seulement l'affaire du pouvoir, pas l'affaire du peuple. Depuis bientôt deux ans qu'il sort dans la rue, le peuple n'a jamais demandé la révision de la loi fondamentale. Il a exigé la rupture avec ce système, la légitimité populaire, un dialogue inclusif, une période d'assainissement, la construction d'un État de droit et des institutions. C'est faire fausse route que de réduire la crise politique algérienne à un amendement de la Constitution. C'est la priorité d'Abdelmadjid Tebboune, pas celle du peuple», a rappelé Z. Assoul au micro de Sputnik.

La réalité est telle que même les partis qui soutiennent l’amendement de la Constitution ne peuvent la masquer. Belkacem Sahli, qui préside l’Alliance nationale républicaine (ANR), reconnaît le désintérêt de la population pour une réforme aussi importante. A ses yeux, «la participation des citoyens est un élément essentiel» et le «taux de participation accordera nécessairement la légitimité de la population aux changements politiques que veut engager le Président Abdelmadjid Tebboune». Il souligne cependant que son parti a émis plusieurs réserves, notamment «à propos du choix du 1er novembre, jour considéré comme sacré dans la mémoire collective algérienne».

Z. Assoul dénonce aussi un «débat à sens unique». Elle relève que les autorités ont interdit l’accès aux médias à toutes les personnalités et partis politiques «qui militent pour le non à ce référendum et qui appellent à son boycott». Une situation que regrette également B. Sahli. «Il faut laisser les gens débattre en respectant les lois de la République et en évitant toute forme de violence», ajoute Sahli. Le président de l’ANR estime par ailleurs que l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a bloqué le processus de mobilisation des citoyens autour de ce référendum en ne permettant qu’à un nombre limité de partis politiques de mener campagne.

La nouvelle Constitution allège la dimension présidentielle du régime en prévoyant que le gouvernement puisse être responsable devant le Parlement. Elle prévoit la limitation du nombre de mandats parlementaires, la restriction du champ de l’immunité parlementaire, entre autres réformes institutionnelles. Par ailleurs, elle autorise explicitement l’armée à prendre part à des opérations de maintien de la paix à l’étranger.

Les dès sont jetés. Et si une chose de sûre il y a, c’est que cette réforme voulue par le Président Tebboune passera, quelle que soit l’adhésion de l’électorat. Le système reste, ainsi, fidèle à lui même…