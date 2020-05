La région de Casablanca ne résiste pas au Covid-19

Le Covid- 19 continue à sévir dans le pays. Nombre d’unités industrielles se transforment en foyers de contamination, alourdissant le bilan et reportant les perspectives d’un deconfinement généralisé. Au cours des dernières vingt-quatre heures, on déplore deux décès, portant le total à 196 morts. Le taux de létalité reste stable à 2,7%. De plus, 182 nouvelles rémissions ont été confirmées au Maroc, portant à 4 280 le nombre de personnes guéries, alors que le taux de guérison augmente à 59,4%.

Dans le détail, la majorité des nouvelles infections ont été enregistrées dans la ville de Casablanca, a précisé Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation de la pandémie au Maroc. D’autres cas ont été enregistrés à Marrakech-Safi, Souss-Massa, Tanger-Tétouan Al Hoceima, Fès-Meknès et Rabat-Khénitra, a-t-il ajouté.

Le responsable a noté que la répartition régionale de l’ensemble des cas enregistrés depuis le début de la pandémie ne change pas, avec une légère aussi du pourcentage de la région Casablanca-Settat avec 31% des cas.

Mohamed Lyoubi a rappelé que les cas enregistrés restent asymptomatiques ou bénins et se font dans le cadre de l’opération de suivi médical des personnes contacts. Ainsi, 87% (65) des nouveaux cas enregistrés entre hier et aujourd’hui ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts, qui a concerné 40 469 personnes depuis le début de la pandémie. Entre mercredi et jeudi, ajoute-t-on, pas moins de 6 9515 cas suspects ont été écartés portant les cas testés négatifs à 105 786 personnes.

On notera aussi qu’une circulaire du ministre de la Santé, datée du 20 mai, met en évidence la présence d’une “stratégie de dépistage des cas de Covid-19(…) dans le but de détecter les cas asymptomatiques ». Dès lors, le ministre demande aux directeurs régionaux de la Santé, « dans les plus brefs délais, d’élaborer des plans régionaux opérationnels de mise en oeuvre » de cette stratégie. En rappelant que le fait d’identifier rapidement les formes pauci-symptomatiques (très peu de symptômes), grâce au diagnostic précoce et les formes asymptomatiques grâce au dépistage, permet de réduire la période de transmission et ainsi aide à contenir la propagation. La stratégie en question repose sur près de 2 millions de tests alliant diagnostic précoce et dépistage.

On signalera aussi l’entrée en service de laboratoires mobiles, installés à bord de camions spécialement aménagés pour effectuer des tests : ils ont pour principale mission de « prélever et d’analyser des tests de virologie » dans les foyers de contamination, ainsi que dans les régions qui sollicitent une intervention urgente.