«La relation avec le Maroc est fondamentale» assure la présidente du PSOE-Andalousie

“Le Maroc est le partenaire le plus stable que nous puissions avoir dans toute la Méditerranée et en Afrique du Nord”, a souligné Susana Diaz, ancienne présidente de la communauté autonome andalouse, qui était l’invitée d’une émission de la chaîne espagnole Antena3.

Dans ce contexte, la dirigeante socialiste a relevé que “la relation avec le Maroc est fondamentale” eu égard aux défis communs que relèvent les pays des deux rives de la Méditerranée, notamment la sécurité et la question migratoire. “Les intérêts que l’Espagne et l’Europe partagent avec le Maroc sont importants”, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la gestion des flux migratoires, S. Diaz a indiqué que les deux pays disposent des mécanismes idoines pour faire face à cette situation dans le cadre du dialogue et de la coopération bilatérale.

Ces déclarations aussi mesurées que mures interviennent au moment ou bien des milieux cherchent en Espagne, à incriminer le Maroc en matière de gestion des flux migratoires. Oubliant au passage que leur voisin du Sud est devenu aussi un pays d’accueil des migrants et non plus un simple couloir de transit. Et qu’il est illusoire de persister à diaboliser le Maroc, logique que bien des formations espagnoles de droite instrumentalisent dans le but de le confiner dans le rôle de simple gendarme…

A signaler par ailleurs que huit personnes ont été retrouvées mortes, mardi soir, après le naufrage d’une embarcation près de l’île de Lanzarote (Canaries). 28 rescapés ont été secourus parmi les passagers, en majorité originaires du Maroc, et ce dans des conditions météo difficiles.

Le canot ne se trouvait qu’à quelques mètres du rivage, lorsqu’il s’est renversé, selon des informations relayées par Info Migrants et l’agence de presse EFE.

Le gouvernement régional a indiqué que depuis le début de l’année 2020, 500 personnes ont trouvé la mort au cours de leur traversée vers les Canaries. De leur côté, les associations d’aide aux migrants craignent que ce nombre soit plus conséquent, puisque les embarcations sont nombreuses à disparaître, sans trace.

Face aux arrivées de plus en plus nombreuses sur les Canaries, l’Exécutif espagnol a annoncé la reprise des expulsions des migrants sénégalais et marocains vers leurs pays. Cette mesure a été suspendue pendant plusieurs mois, en raison de la fermeture des frontières, dans le cadre des mesures sanitaires pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.