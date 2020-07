La répression dans les camps de Lahmada dénoncée 

Le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies a «longuement abordé le cas de l’arrestation en juin dernier dans les camps de réfugiés sahraouis de Fadel Breica», arrêté avec le militant des droits de l’homme Mulay Abba Buzzeid et un autre blogueur pour haute trahison, complot avec l’ennemi et sédition. Lors de leur arrestation, les activistes «sont restés en prison pendant plusieurs mois et ont subi des tortures physiques et psychologiques avant d’être relâchés sous pression de diverses organisations internationales».

«En plus d’épingler le Polisario, le Conseil des droits de l’homme a souligné la responsabilité de l’État algérien pour les violations des droits de l’Homme qui se sont produites sur son sol», signale un communiqué du MSP. Il rappelle la demande formulée par le CDH aux autorités algériennes d’ouvrir «une enquête approfondie et indépendante» sur ces arrestations et à «prendre les mesures nécessaires contre les responsables de la violation des droits de l’Homme».

«Le Conseil des droits de l’Homme conclut que l’arrestation de Fadel Breica était arbitraire et contraire aux droits de l’Homme. Il a également souligné qu’elle était motivée par son activisme en faveur d’un changement politique au Polisario», estime le MSP. Et de rappeler qu’à l’époque, Fadel Breica était membre de l’Initiative sahraouie pour le changement.