La répression s’abat sur les Kurdes irakiens

Depuis le 2 décembre, le Kurdistan irakien est en proie au chaos. Un nouveau mouvement de protestation contre les autorités de la région autonome semblait, dans un premier temps, similaire à ceux menés ces dernières années de manière cyclique : une majorité de fonctionnaires réclamant inlassablement leurs salaires impayés et la fin de la corruption au sein des deux partis politiques au pouvoir dans la région autonome du Kurdistan irakien, l’Union patriotique du Kurdistan et le Parti démocratique du Kurdistan. On accuse l’UPK et le PDK de détourner les richesses de la région à leur propre profit.

Selon les sources médicales officielles, six manifestants ont été tués en moins de 48 heures, douze selon un policier local qui préfère garder l’anonymat. « Parmi eux il y avait deux mineurs », ajoute-t-il. La colère contre les autorités est partout, même dans les rangs des forces de l’ordre.

Alors que la région de Souleymanieh s’embrase, celles de Dohuk et d’Erbil sous le contrôle du Parti démocratique du Kurdistan semblent encore une fois muettes, ou réduites au silence. Ces derniers jours, les rares tentatives de manifestations dans la zone ont été évitées en amont avec l’arrestation de nombreux activistes. Sous le contrôle de la famille Barzani, la liberté d’expression est encore plus sévèrement contrôlée que du côté des Talabani et de l’UPK.

Voilà des mois que les forces de sécurité, sous l’autorité du Premier ministre Masrour Barzani, fils de Massoud Barzani, mènent une campagne de répression ciblée contre activistes et journalistes critiques du gouvernement. Masrour Barzani est lui-même accusé par les organisations de défense des droits de l’homme d’être impliqué dans la mort de plusieurs activistes et journalistes alors qu’il était encore chef des services de renseignement de la région du Kurdistan irakien.

L’un des journalistes arrêtés ces derniers mois enquêtait justement sur ces faits lorsqu’il a été emprisonné sans raison apparente début octobre 2020. La liste des noms des défenseurs des droits et l’homme et journalistes actuellement détenus est longue.

Ce mouvement de protestation contre les autorités du Kurdistan irakien n’est pas nouveau. Il avait débuté en 2011 avec l’élan des printemps arabe. Les autorités kurdes avaient alors violemment réprimé les manifestations sans pour autant trouver une solution pérenne pour répondre à l’appel à l’aide d’une population qui vit dans la misère alors qu’elle voit ses autorités s’enrichir du pétrole du nord de l’Irak.

Avec la crise économique, les mouvements de manifestations ont repris en 2015 de manière cyclique. Chaque année, la foule descend dans les rues pour réclamer l’accès à l’eau et l’électricité, ainsi que les salaires dus par le gouvernement du Kurdistan à ses fonctionnaires. Chaque année, les autorités répondent par des promesses dans une main, la répression dans l’autre. Cette année, une limite semble avoir été franchie.