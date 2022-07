La résistance yéménite le confirme : L’axe anti-américain n’est pas une vue de l’esprit

M. al-Bakhiti a déclaré jeudi que « l’agression américaine et israélienne parie sur l’OTAN arabe », soulignant que « l’agression américaine et israéliennes sont conscientes que les menaces de Sayyed Nasrallah sont réelles. »

Mercredi, le secrétaire général du Hezbollah, a annoncé que « si les négociations atteignent un point négatif, le parti ne se dressera pas seulement face à Karish », mettant en lice une « nouvelle équation » en assurant de la volonté de la résistance d’aller à Karish et au-delà de Karish. Le Hezbollah, a-t-il martelé, « surveille toutes les rives opposées et possède toutes les coordonnées ».

Le responsable yéménite a souligné qu’« Israël et les USA réalisent aujourd’hui que toute imprudence de leur part, en particulier envers le Liban, peut conduire à une guerre totale dans la région », soulignant que « la participation d’Israël dans une guerre avec le Liban déclenchera une guerre dans la région qui ne sera pas dans l’intérêt de l’occupation. » Il a confirmé qu’« il existe des contacts et une coordination entre tous les pays de l’axe de la résistance, y compris avec nos frères en Palestine », expliquant qu’il existe « aujourd’hui une coordination totale entre toutes les forces de l’axe de la résistance et la reprise des relations entre le Hamas et la Syrie, et tout cela inquiète certains. »

M. Al-Bakhiti a estimé que ce qui préoccupe Sanaa « c’est le soutien de tous les mouvements de résistance palestiniens, y compris le Hamas, sans aucun échange », soulignant que « le besoin des pays agresseurs d’une trêve est plus grand que celui du Yémen ». Et ajouté, enfin, que « le but des pays agresseurs depuis l’armistice est d’imposer une phase de ni paix ni guerre avec le Yémen », notant que « le Yémen a les capacités militaires pour détruire l’infrastructure pétrolière en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et paralyser leur ports et aéroports ».