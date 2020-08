La RSE signée Siemens Gamesa en Afrique

Siemens Gamesa Renewable Energy a lancé une série de projets sociaux pour contribuer à la lutte contre la COVID-19 dans le monde entier, notamment un ensemble d’initiatives pour venir en aide aux nations africaines frappées par la crise.

Dans le cadre de cette campagne mondiale, l’entreprise a fait don d’1 million d’euros en matériel médical et autres équipements d’urgence aux hôpitaux et communautés, un montant de 350 000 euros étant alloué aux pays africains durement touchés par la COVID-19.

Ces dons viennent s’ajouter à l’engagement du personnel de l’entreprise de verser, jusqu’à hauteur d’1 million d’euros, la même somme que la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (FICR) pour sa campagne « Appel d’urgence Covid-19 ».

Les gouvernements et autorités sanitaires d’Afrique luttent pour endiguer la propagation de la COVID-19, dont les répercussions impactent les systèmes de santé, les économies et les sociétés. Nombreux sont les systèmes sanitaires et sociaux à ne pas être préparés pour faire face à cette crise, et l’extrême pauvreté qui touche 34% de la population du continent pourrait entraîner des effets encore plus dévastateurs. En outre, les difficultés s’aggraveront pour les travailleurs du secteur informel, qui représentent jusqu’à 80% de la population active. L’aide apportée par Siemens Gamesa à un grand nombre de nations africaines a bénéficié à plus de 100 000 personnes en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, au Kenya et en Jordanie par le biais de dons de denrées alimentaires, de produits sanitaires et de vêtements chauds.

Le Projet à impact social SGRE, axé cette année sur l’atténuation des retombées de la COVID-19, a assuré la distribution de paniers alimentaires et de produits d’hygiène ainsi que des campagnes de plantation d’arbres qui ont bénéficié aux ménages ruraux vulnérables du Maroc, d’Afrique du Sud et de Jordanie.

Un autre projet, destiné au camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, vise à assurer un accès pour tous aux soins médicaux, à des produits d’hygiène et à des formations sur la santé et la nutrition, ainsi qu’à l’eau potable et aux toilettes communautaires pour les 45 500 réfugiés du camp.

À Tanger, où se trouve la première usine de fabrication de pales d’éoliennes d’Afrique et du Moyen-Orient, la société a fait don aux autorités locales d’abris temporaires représentant une valeur de 100 000 euros. L’équipe de Siemens Gamesia a également organisé, pendant un mois la distribution de vivres et de produits d’hygiène en faveur de 1 000 familles, ainsi qu’une campagne de collecte de sang, à laquelle 35% des employés ont participé.