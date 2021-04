Le premier vaccin au monde contre le Covid-19 destiné aux animaux a été enregistré en Russie le 31 mars, rapporte l’agence russe RIA Novosti. Développé par des scientifiques du Centre fédéral de protection de la santé animale, intégré à l’agence vétérinaire et phytosanitaire russe Rosselkhoznadzor, il a été baptisé «Carnivac-Cov». «Des chiens, des chats, des renards, des visons, des renards et d’autres animaux ont été impliqués dans les essais cliniques de Carnivac-Cov lancés en octobre dernier. Les résultats des recherches permettent de conclure que le vaccin est sûr et qu’il se caractérise par une activité immunogène élevée, puisque dans 100% des cas, des anticorps contre le coronavirus ont été développés chez tous les animaux vaccinés», a déclaré Konstantin Savenkov, chef adjoint de Rosselkhoznadzor.

Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), certaines espèces animales sont sensibles au Covid-19. L’OIE a par exemple été informée la semaine passée d’un diagnostic de coronavirus chez trois animaux domestiques au Mexique et un animal en Italie. Une semaine plus tôt, des sources officielles argentines ont annoncé le diagnostic de la maladie chez quatre chiens et chats. En Russie, jusqu’à présent, deux cas d’infection de chats par le coronavirus ont été officiellement enregistrés : à Moscou et à Tioumen.

Par ailleurs, le Covid-19 a été détecté en 2020 dans des fermes de visons, et des infections par une mutation du virus ont été enregistrées dans la plupart des fermes d’élevage au Danemark, ce qui avait conduit les autorités locales à abattre ces animaux. L’utilisation du vaccin, selon les scientifiques russes, est en mesure de prévenir l’apparition de mutations du virus, qui se produisent le plus souvent lors de la transmission entre espèces du pathogène. Néanmoins, il n’y a pas de preuve scientifique concernant la possibilité d’une transmission du coronavirus de l’animal à l’homme, ce qu’a souligné à plusieurs reprises l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les scientifiques du Rosselkhoznadzor étudient en outre encore la durée de l’immunité après injection du vaccin, qui est «à ce jour d’au moins six mois», selon K. Savenkov. «La production de masse» du vaccin pourrait néanmoins «être lancée dès avril», a-t-il ajouté.

Face aux cas de Covid-19 chez les animaux dans plusieurs pays du monde et dans des fermes d’élevage, des entreprises commerciales grecques, polonaises et autrichiennes envisagent d’acheter le vaccin développé par le Centre fédéral de protection de la santé animale. Des entreprises américaines, canadiennes et singapouriennes sont également intéressées par le Carnivac-Cov, précise RIA Novosti.