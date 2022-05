La Russie subit une guerre par procuration : D. Medvedev met en garde les Américains

Le vice-président du Conseil de sécurité nationale russe, Dmitri Medvedev, a déclaré jeudi, via Telegram, que « les États de l’OTAN qui procurent des armes à l’Ukraine, entrainent les forces ukrainiennes à utiliser l’équipement occidental, envoient des mercenaires près de nos frontières, augmentent la possibilité du déclenchement d’un conflit direct et ouvert entre l’OTAN et la Russie ».

L’ancien président russe, a ajouté qu’ « un tel conflit brandit toujours le risque de se transformer en une guerre nucléaire totale. Un scénario catastrophique pour tout le monde », a rapporté l’agence turque Anadolu.

Mercredi, D. Medvedev avait accusé Washington de mener une « guerre par procuration » contre la Russie, après que la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé un programme d’aide de 40 milliards de dollars au profit de l’Ukraine.

La guerre en Ukraine fait craindre un affrontement militaire direct entre Moscou et Washington, qui soutient Kiev. La Russie et les États-Unis d’Amérique sont les deux plus grandes puissances nucléaires du monde.

En tout cas, force est de souligner qu’un entretien téléphonique avait eu lieu, après plusieurs semaines d’absence, entre les hauts responsables militaires américains et russes. Lors de la communication avec Sergueï Chouïgou, ministre russe de la Défense, le général américain Lloyd Austin, patron du Pentagone, aurait appelé à faire taire les armes en Ukraine. Comme il aurait insisté sur le fait de maintenir le contact entre les deux parties.

Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré que l’armée de l’air russe « a détruit le quartier général de la défense régionale ukrainienne, dans la République de Lougansk, avec des missiles de haute précision ». Il a ajouté que « 32 sites de troupes et d’équipements militaires ont été ciblés, ainsi qu’un dépôt de munitions à Krasnopavlovka dans la région de Kharkov », soulignant « qu’à la suite des frappes, plus de 300 extrémistes nationalistes ont été tués, et 37 des unités d’équipement militaire ont été désactivées. »

Le général russe a annoncé, vendredi matin, la destruction de 15 drones et d’un chasseur ukrainien de type Su-27 près du village de Lozovaya. Plus, « l’aviation opérationnelle et tactique de l’armée russe a ciblé environ 153 zones de rassemblement de troupes et d’équipements militaires, et détruit deux installations ukrainiennes pour lancement de missiles Grad, un radar d’avertissement et un système de défense aérienne de fabrication américaine dans la région de Kharkov ». il a aussi relevé que « les forces russes ont bombardé 15 centres de commandement, 520 sites militaires, 6 unités d’artillerie en, en plus d’un dépôt de missiles près du village de Shabelinka dans la région de Kharkov ».

Les opérations militaires contre l’Ukraine qui ont débuté le 24 février avaient, jusqu’à présent, entraîné la destruction de 165 avions, 125 hélicoptères, 3 032 chars et véhicules blindés, 304 systèmes de missiles de défense aérienne, 842 drones, 1 491 obusiers et 2 869 véhicules militaires spéciaux, a-t-il enfin souligné en guise de bilan provisoire.