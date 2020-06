La Santé affiche ses ambitions post-Covid-19

Absent pour « raisons médicales », Khalid Ait Taleb, ministre de la Santé qui a défrayé la chronique à l’occasion de la gestion de la pandémie Covid-19, a été remplacé par Mohamed Amekraz, ministre en charge de l’Emploi, pour mettre en avant la capitalisation sur «les idées novatrices», qui ont apporté une pierre à l’édifice, lors de la gestion de la pandémie. Il s’agit de «restaurer la confiance des citoyens en leur système de santé, en améliorant la qualité de soin et de prise en charge et en redonnant à ce secteur son attractivité».

Dans ce sens, le ministère a promis l’élaboration d’une loi nationale de santé publique, en plus de la conception et de la mise en œuvre de programmes médicaux régionaux, pour couvrir les manques observés en matière des traitements proposés selon les zones. L’idée est ainsi de mettre le paquet sur l’élan de coordination et de fonctionnement fluidifié, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour «traduite les concepts en plans et en stratégies pratiques».

Dans les faits, il est question d’accroître la couverture santé «en soutenant les efforts de l’Etat à cet égard, afin de couvrir plus de 90% de la population d’ici 2021», en plus de «promouvoir un accès égal et équitable aux services de santé pour tous les citoyens, en renforçant les programmes de réduction des disparités sociales et régionales dans les zones rurales».

Reste à savoir comment le ministère, le plus mal loti en terme budgétaire, pourra se donner les moyens de sa « nouvelle politique ». Celui-ci évoque d’ores et déjà la promotion des ressources humaines du secteur, pour lutter contre les disparités territoriales en termes de disponibilité des compétences et des spécialités.

Le département envisage aussi de «combler le déficit important à ce niveau en encourageant le partenariat avec des médecins du privé», en plus d’augmenter la capacité financière du secteur et renforcer la gestion des ressources humaines, à travers une qualification de ces compétences. Et défend «une approche sociale et économique intégrée et globale dans le secteur pour concevoir de nouveaux mécanismes et garantir le budget du système de la santé, à travers le partenariat public-privé qui peut être un véritable levier de financement du secteur de la santé». A cet effet, une accélération de la réforme budgétaire est évoquée, «en améliorant la viabilité et le contrôle, tout en continuant à augmenter les moyens des services décentralisés et à améliorer la gestion financière des hôpitaux».

En termes de soins, il sera question d’«améliorer l’approvisionnement en médicaments», parallèlement à «une approche contractuelle entre l’administration centrale et les directions régionales, conformément à des plans régionaux de développement» des systèmes de la santé, ainsi que le renforcement des services de télémédecine et de médecine familiale.