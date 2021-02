La sécurité sanitaire des employés passe avant l’économie, selon Mohamed Amkraz

Intervenant à l’occasion du lancement des Journées régionales de sensibilisation aux techniques d’évaluation des risques professionnels sous le thème « l’évaluation des risques professionnels, un pilier pour la prévention sur les lieux de travail: cas de la Covid-19 », initiées par le ministère du Travail en partenariat avec l’Institut national des conditions de vie au travail (INCVT), le ministre a relevé que le développement économique doit se faire dans le cadre du plein respect de la sécurité sanitaire, de la dignité des employés et dans des conditions de travail adéquates.

Le gouvernement, le patronat et les employés sont tenus d’intensifier leurs efforts pour placer la prévention aux risques professionnels au cœur de leurs préoccupations, tout en prenant en considération les mutations survenues dans le monde du travail, a-t-il estimé. A la lumière de la conjoncture actuelle marquée par la propagation de la Covid-19, il est nécessaire d’établir un environnement de travail sain qui prenne en compte la sécurité sanitaire de tous les travailleurs, a souligné M. Amkraz qui a appelé les parties prenantes à s’ancrer davantage dans la culture de la prévention des risques professionnels. En outre, il convient de renforcer les règlements et législations afin d’améliorer la sécurité sanitaire dans les lieux de travail, a-t-il estimé, mettant en avant les efforts fournis par le ministère pour la prévention des risques sur les lieux de travail, notamment depuis le début de la pandémie.

Dans le cadre du suivi de la situation économique et sociale des établissements concernés par l’inspection du travail en temps de pandémie, un suivi minutieux des conditions de travail des employés et du respect des mesures sanitaires instaurées par les autorités publiques a été assuré, a indiqué M. Amkraz, mettant en évidence le rôle de son département dans la sensibilisation aux risques de propagation du coronavirus dans les lieux de travail. Le responsable a d’autre part passé en revue les diverses mesures mises en place par le ministère en vue de contrer la propagation de la pandémie dans les lieux de travail, particulièrement l’élaboration d’un protocole pour la gestion du risque de contamination par la Covid-19, la mise en place de la plateforme numérique « Allô 2233 » pour répondre aux interrogations des employeurs et salariés, ou encore la création de comités centraux, provinciaux et régionaux pour le suivi de la situation économique et sociale des entreprises.

Pour sa part, le directeur de l’INCVT, Abderrazak Laâlej, a souligné que l’organisation des journées régionales de sensibilisation aux techniques d’évaluation des risques professionnels est la concrétisation des dispositions de l’accord de partenariat entre le ministère et l’institut pour contribuer à l’effort de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus dans les lieux de travail. En outre, A. Laâlej a mis en valeur les diverses missions de l’INCVT dont notamment le conseil aux autorités publiques, la sensibilisation, l’éducation et la formation en faveur des acteurs de prévention des risques professionnels. Il a rappelé que l’Institut national des conditions de vie au travail est, au regard de la loi, un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Parmi ses membres fondateurs figurent l’État, représenté par douze départements ministériels.

Ces journées régionales de sensibilisation s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant la promotion de la santé et sécurité au travail et le renforcement de la culture de prévention des risques professionnels sur les lieux du travail. Elles sont destinées aux partenaires sociaux et économiques, aux associations et fédérations professionnelles, à certaines entreprises, instituts et institutions scientifiques, organisations de la société civile ainsi qu’aux départements ministériels et établissements publics concernés. Ainsi, des experts sont invités à animer des conférences sur les techniques de l’évaluation des risques professionnels ainsi que les mesures préventives appropriées à la gestion du risque de contamination à la Covid 19 sur les lieux du travail. Les questions de santé et de sécurité au travail et des moyens de promotion de la culture de prévention des risques professionnels au niveau des entreprises y sont débattues.