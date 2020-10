« La Shoah », l’autre revers de la banalisation du rapprochement israélo-émirati

Gabi Ashkenazi et Abdullah ben Zayed Al-Nahyane, ont choisi le monument de la capitale allemande qui commémore le génocide juif par les nazis pour un « shake hands » tout aussi singulier. Pandémie oblige, les deux ministres, masqués, se sont salués avec le coude, en présence de leur homologue allemand, Heiko Maas. Ils ont ensuite déambulé au cœur de ce labyrinthe d’environ 2 700 blocs de béton de toutes tailles symbolisant l’anéantissement de 6 millions de Juifs par le régime d’Adolf Hitler.

Gabi Ashkenazi a notamment raconté à ses homologues son histoire personnelle, rappelant qu’il est un enfant de rescapés de la Shoah – son père ayant survécu à son internement dans un camp de travail en Bulgarie en 1944.

Ils ont ensuite écrit des messages sur le Livre du souvenir du Mémorial, le ministre émirati inscrivant notamment en anglais « Never again », « plus jamais ça », selon une photo tweetée par une diplomate israélienne. « Notre présence ici ensemble symbolise le début d’une nouvelle ère », a pour sa part écrit en hébreu G. Ashkenazi, célébrant « une ère de paix entre les peuples ». « Notre signature commune dans le Livre du souvenir est comme un cri et un serment : se souvenir et ne pas oublier, être fort et promettre ‘plus jamais ça’ », a-t-il aussi écrit.

H. Maas a qualifié de « grand honneur (le fait) que les ministres israélien et émirati des Affaires étrangères aient choisi Berlin en tant que site de leur première réunion historique ». Le ministre allemand a qualifié l’accord entre Israël et les Émirats arabes unis de « première bonne nouvelle au Moyen-Orient depuis longtemps » et de « chance de renouveau dans le dialogue entre Israéliens et Palestiniens ». « Cette occasion doit être saisie », a-t-il déclaré, exprimant la volonté de l’Union européenne d’apporter son aide. L’Allemagne préside jusqu’à la fin de l’année le Conseil de l’UE.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a signé le 15 septembre avec les Emirats arabes unis et Bahreïn des accords historiques baptisées par le Président Donald Trump « Accords d’Abraham » et vite dénoncés par les Palestiniens. D. Trump nourrissant l’espoir d’apparaître en « faiseur de paix » avant la présidentielle américaine. Ces deux pays arabes sont les premiers à reconnaître Israël, fondé en 1948, depuis l’Egypte et la Jordanie, respectivement en 1979 et 1994. Les Emirats et Bahreïn, des monarchies sunnites, partagent avec l’Etat hébreu une animosité envers l’Iran chiite, l’ennemi « numéro un » de Washington dans la région.

De nombreux Etats arabes pétroliers cultivent discrètement des liens avec les autorités israéliennes depuis des années, mais cette normalisation offre de riches opportunités, notamment économiques, à ces pays qui tentent de réparer les ravages de la pandémie.

Les Palestiniens ont eux dénoncé un « coup de poignard dans le dos » de la part de ces pays accusés de pactiser avec l’Etat hébreu sans attendre la naissance de leur Etat.

Des divergences perdurent cependant entre les deux pays. Le président américain avait assuré qu’il n’aurait « aucun problème » à vendre des avions de chasse américains F-35 aux Emirats arabes unis, qui veulent en acquérir de longue date. Or, B. Netanyahu s’oppose fermement à cette vente, pour préserver la supériorité militaire de son pays dans la région. L’accord était aussi censé être conditionné, selon les Emirats, à un arrêt de l’annexion de territoires en Cisjordanie par Israël. Mais pour B. Netanyahu, il ne s’agit que d’un report.