La situation épidémiologique exigera-t-elle la prolongation de l’état d’urgence sanitaire ? 

Que disent les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé sur l’évolution de la pandémie ? Que le pays marche résolument vers les 100.000 contaminations. Le communiqué ad hoc du lundi fait état de 1 386 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, ce qui porte à 73 780 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie dans le Royaume. Le cumul des cas renseigne sur le taux des infections au cours des dernières 24H qui est désormais de 3,8 pour 100 000 habitants. Plus prosaïquement, on est face à 203,2 infections cumulées pour 100 000 habitants, selon le bulletin épidémiologique quotidien, édité par le ministère de la Santé.

De dimanche à lundi, le Maroc a aussi enregistré 822 nouvelles guérisons, qui portent à 56 096 le nombre total, soit un taux de rémission de 76%. Mais l’autre revers de la médaille fait état de 33 nouveaux morts, ce qui porte à 1 394 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,9%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (12), Marrakech (5), Agadir (2), Fès (2), Errachidia (2), Ouarzazate (2), El Jadida (1), Zagora (1), Meknès (1), Tanger-Assilah (1), Tétouan (1), Ouazzane (1), Khouribga (1) et Azilal (1).

Et si le pays compte 16 290 cas actifs sous traitement (44,9 pour 100 000 habitants en moyenne), le nombre de patients en état critique atteint les 202 cas, dont 40 sous respirateur invasif.

La répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures donne la région Casablanca-Settat championne nationale, avec 560 nouveaux cas (416 à Casablanca, 31 à Berrechid, 30 à Nouaceur, 30 à El Jadida, 17 à Mediouna, 16 à Mohammedia, 15 à Settat et 5 à Benslimane). Elle est suivie en cela par Rabat-Salé-Kénitra avec 268 cas (126 à Salé, 49 à Kénitra, 32 à Rabat, 32 à Skhirat-Témara, 20 à Sidi Kacem, 8 à Khemisset et 1 à Sidi Slimane), Drâa-Tafilalet avec 178 cas (57 à Midelt, 51 à Ouarzazate, 30 à Zagora, 29 à Errachidia et 11 à Tinghir) et Marrakech-Safi avec 131 cas ( 65 à Marrakech, 30 à Kelaa des Sraghna, 17 à Youssoufia, 6 cas dans la province de Rhamna, 6 cas à Chichaoua, 5 à Safi et 2 à Essaouira).

En dessous du seuil des 100 infections, on retrouve la région Fès-Meknès avec 71 cas ( 29 à Fès, 16 à Meknès, 7 à El Hajeb, 7 à Sefrou, 5 à Taounate, 4 à Ifrane et 3 à Taza), suivie en calpar Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 66 cas ( 26 à Tanger-Asilah, 22 à Tétouan, 5 à Chefchaouen, 4 à Al Hoceima, 4 à Larache, 3 à M’diq-Fnideq et 2 à Ouazzane), Béni Mellal-Khénifra avec 52 cas ( 30 à Beni Mellal, 11 à Khénifra, 6 à Khouribga et 5 à Fqih Bensaleh), Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 44 cas ( à Dakhla) et, enfin, l’Oriental avec 16 cas (12 à Oujda-Angad et 4 à Guercif).

On notera que trois régions ont été épargnées de dimanche à lundi, avec zéro cas, à savoir Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Souss-Massa. Reste à savoir si la situation restera en l’état où si le pays est entré de plain pied dans une 2ème vague dont les retombées relèveraient de l’inconnu.