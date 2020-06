La solidarité avec G. Floyd ne faiblit pas, y compris à l’international

A Sydney, Brisbane, Melbourne et bien d’autres villes australiennes, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre les inégalités raciales. À Sydney, au moins 20 000 personnes ont défilé, selon les estimations, en hommage à George Floyd, certes, mais aussi en fustigeant aussi les injustices dont sont victimes les Aborigènes d’Australie. Ces 30 dernières années, plus de 400 d’entre eux sont morts en détention et aujourd’hui un tiers des prisonniers australiens sont membres de la communauté des autochtones, alors qu’ils ne représentent que 3% de la population nationale.

À Tokyo, les manifestants ont défilé non seulement en soutien au mouvement « Black Lives Matter » (la vie des Noirs compte) mais aussi pour dénoncer le traitement d’un Kurde affirmant avoir été brutalisé et plaqué au sol par la police lors de son arrestation. Plusieurs dizaines de Sud-Coréens et de résidents étrangers se sont rassemblés à Séoul. Certains portaient des masques noirs sur lesquels était inscrit en coréen « Je ne peux pas respirer », reprenant ainsi les derniers mots prononcés à plusieurs reprises par G. Floyd alors qu’il était plaqué au sol durant plus de huit minutes par un policier.

En France également des appels à manifester contre les violences policières ont été lancés samedi. À Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le calme place de la Concorde puis rue Royale, bloquée par des camions des forces de l’ordre. Sur la place avaient été érigées des barrières empêchant d’approcher de l’ambassade des États-Unis située non loin de là, à proximité de l’Élysée.

La préfecture de police a interdit ces rassemblements en raison de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, mais aussi en raison des incidents survenus mardi 2 juin dans le nord de la capitale lors d’une manifestation à la mémoire d’Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 dans des conditions controversées lors d’une opération de police que ses proches comparent au décès de George Floyd.

Au Royaume-Uni, le rassemblement prévu devant le Parlement à Londres, puis face à l’ambassade des États-Unis dimanche, a eu lieu en dépit de l’appel du gouvernement aux Britanniques de s’abstenir de manifester. « S’il vous plaît, pour la sécurité de vos proches, ne participez pas à de grands rassemblements, dont des manifestations, de plus de six personnes », a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Matt Hancock. D’autres manifestations doivent également avoir lieu en Espagne, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas.

Les pancartes en soutien à G.Floyd se multiplient sur la place Tahrir à Bagdad, en Irak. Pour certains de ces protestataires, les manifestations américaines font écho à celles irakiennes.

Au Mexique par exemple Giovani Lopez est présenté comme le George Floyd national. Le jeune homme a été arrêté parce qu’il ne portait pas de masque contre le coronavirus. Détenu une nuit entière, sa famille a retrouvé son corps tuméfié et blessé d’une balle dans le genou. Malgré des menaces de morts, ses proches appellent les citoyens mexicains à se soulever et à agir contre la peur des forces de sécurité.

En Colombie, Anderson Arboleda est érigé en exemple. Le jeune homme a été interpelé lui aussi dans la rue devant chez lui parce qu’il ne respectait pas les règles du confinement. Il a ensuite reçu plusieurs coups de matraque sur la tête qui ont conduit à sa mort. Pour sa famille le décès de ce garçon noir est un nouvel acte de racisme.

Et au Brésil c’est un garçon de 5 ans qui est tombé du neuvième étage d’un immeuble; Sa mère y travaillait en tant que domestique. Elle avait confié son fils à son employeuse. Elle accuse aujourd’hui cette dernière de négligence. Vendredi 5 juin, des centaines de Brésiliens se sont rassemblés devant le tribunal de la ville de Recife, scandant: « la vie des Noirs compte ».