La solidarité marocaine expliquée par son chef de la diplomatie

Le chef de la diplomatie marocaine a souligné dans une « Carte blanche » publiée par l’Agence Europe, que de par « l’élan de solidarité, nord-sud, sud-sud et sud-nord, le Maroc matérialise son engagement, pour un pacte bicontinental UE-Afrique ».

La pandémie, qui n’aura épargné aucun pays, région ou continent, a frappé dans la zone euro-méditerranéenne, comme en Afrique et en Europe, sans discrimination, mais avec une certaine différenciation, a encore écrit N. Bourita, qui explique en ce sens qu’il s’agit d’une différenciation dans le temps d’abord car elle a touché les pays européens, avant de se propager au Maghreb et en Afrique subsaharienne, et dans la portée ensuite, parce qu’il y a eu presque autant de cas dans certains pays en Europe que dans les 54 pays d’Afrique.

Et de poursuivre qu’il s’agit aussi d’une différenciation dans l’impact, puisque c’est en Afrique que l’on enregistre les conséquences les plus dévastatrices en termes socioéconomiques.

« La différenciation n’a pas empêché la concertation, la coopération et la solidarité de part et d’autre de la Méditerranée et au sein de chaque espace« , dit-il.

Il en veut pour exemple l’échange téléphonique le 10 avril dernier entre le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI d’Espagne sur la coordination des efforts bilatéraux et internationaux pour combattre la Covid-19, ainsi que le lancement par le Souverain, le 13 avril dernier, de l’initiative des chefs d’État africains pour accompagner les efforts du continent dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Dans ce cadre, a détaillé le ministre, une aide médicale substantielle a été envoyée, sur Instructions Royales, à une vingtaine de pays africains frères, de toutes les sous-régions du continent. Les masques, visières, blouses, le gel hydroalcoolique et les autres médicaments acheminés depuis le Maroc ont tous été produits par des entreprises marocaines, selon les standards de l’OMS.

Le Maroc a tenu à contribuer à son tour à la campagne de dons lancée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour un fonds finançant la recherche d’un vaccin et de remèdes contre le virus, a encore fait noter Nasser Bourita, soulignant que convaincu que la solidarité ne s’exerce pas à sens unique, le Royaume s’est engagé financièrement et se tient prêt à mobiliser ses plateformes pharmaceutiques.

En outre, a relevé le ministre, l’UE s’est également tenue aux côtés du Maroc à travers la réallocation de quelque 450 millions d’euros des fonds de la coopération Maroc-UE pour soutenir les efforts du Royaume en matière d’atténuation des conséquences socioéconomiques de la crise sanitaire.

Revenant sur la situation au Maroc, N. Bourita a indiqué que même si l’heure n’est pas encore au bilan, des progrès appréciables ont été enregistrés à l’échelle nationale et que les efforts consentis depuis bientôt quatre mois commencent à payer: Le taux de létalité a été réduit de 12% à moins de 2% et que les activités économiques s’efforcent de revenir à la normale.

Le Maroc a agi tôt et fort, et dès l’annonce des premiers cas, les autorités ont pris toutes les précautions : fermeture des frontières, confinement, limitation des activités, restriction des déplacements et dépistage de plus en plus massif, a fait valoir le ministre.

Et de soutenir qu’au-delà de la crise sanitaire, le Maroc, a fait corps face à un défi inédit, et à l’initiative du Roi Mohammed VI, un fonds spécial a été constitué afin de répondre aux besoins urgents et concomitants de santé publique, de survie économique et de soutien social.

Dans un remarquable élan de solidarité nationale, ce fonds a recueilli plus de 3 milliards d’euros de contributions volontaires en quelques semaines seulement, s’est réjouit le ministre.