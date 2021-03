La Syrie sous la loupe de l’UE et de l’ONU: Soutien virtuel… 

Tenue sous format virtuel sous le thème «soutenir l’avenir de la Syrie et de la région», cette conférence vise à mobiliser la communauté internationale en faveur d’une solution politique globale et crédible au conflit syrien.

Les conférenciers se pencheront notamment sur les problèmes humanitaires affectant les Syriens et les communautés accueillant des réfugiés de Syrie, à la fois à l’intérieur du pays et dans la région, de même qu’ils renouvelleront le soutien politique et financier de la communauté internationale aux voisins de la Syrie, en particulier la Jordanie, le Liban et la Turquie, ainsi que l’Égypte et l’Irak.

La partie ministérielle de la conférence rassemblera, mardi virtuellement, des participants d’au moins 77 délégations dont 50 pays, 10 organisations régionales et institutions financières internationales ainsi que 17 agences des Nations Unies pour discuter de tous les aspects clés de la crise syrienne.

Huit représentants de la société civile de la Syrie et de la région présenteront les principales recommandations résultant du processus de consultation en ligne qui a précédé la Conférence ministérielle.