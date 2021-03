La Syrie sous sanctions: Pékin plaide pour la levée de l’embargo 

Xie Xiaoyan, envoyé spécial de la Chine en Syrie, a déclaré que son pays affirmait que le peuple syrien était celui qui déterminait lui-même l’avenir de son pays, expliquant que le règlement politique était le seul moyen réaliste de sortir de la crise. Il a également critiqué l’imposition de blocus et de sanctions unilatérales à la Syrie par certains pays et la politisation des problèmes.

« Depuis le début de la crise, la Chine a renforcé son appel au dialogue pour résoudre la crise en Syrie et a soumis diverses initiatives et propositions, ainsi qu’une assistance humanitaire d’urgence et une assistance pour lutter contre l’émergence du virus corona » a souligné X. Xiaoyan.

Il a critiqué l’imposition par certains pays d’un blocus et de sanctions unilatéraux à la Syrie, l’ingérence dans ses affaires intérieures et la politisation des problèmes humanitaires et des réfugiés, ce qui a conduit d’après lui à une exacerbation de la situation humanitaire dans ce pays. Il a ajouté que « ces pays devraient se demander quelles responsabilités historiques ils doivent assumer face à la situation humanitaire en Syrie », appelant « la communauté internationale à travailler et à faire pression pour lever le siège et les sanctions contre le peuple syrien ».