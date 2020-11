La tension entre pouvoir et opposition prend de l’ampleur en Côte d’Ivoire

Dans ce discours diffusé sur les réseaux sociaux, G. Soro réaffirme le point de vue de l’opposition sur la vacance du pouvoir présidentiel. Il annonce qu’il est prêt à poursuivre, depuis son exil, la mise en place de la transition. Il en appelle également aux corps constitués et aux forces de défense et de sécurité, à qui il demande d’agir. « Je demande à vous soldats, sous-officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d’agir pour stopper les tueries, pour préserver notre pays de pogroms, pour préserver la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. »

Pour le porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré, ce discours n’est pas acceptable. « Les propos de Guillaume Soro sont d’une extrême gravité. Guillaume Soro s’inscrit dans une logique de sédition. Guillaume Soro est dans une logique de coup d’État, depuis d’ailleurs plusieurs années. Une procédure à son encontre a lieu en Côte d’Ivoire au sujet de ses velléités de déstabilisation. Apparemment, Guillaume Soro n’a pas renoncé. D’ailleurs, nous nous étonnons que ces propos aient pu se tenir sur le territoire français et nous espérons que les autorités françaises réagiront. » G. Soro, conclut le ministre, ne peut pas continuer à utiliser impunément le territoire français pour déstabiliser la Côte d’Ivoire.

Alors que des informations ont circulé sur le maintien des leaders de l’opposition chez eux de manière préventive, en attente d’une instruction judiciaire, le parti au pouvoir rejette pareille perspective. N’empêche, Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, estime que l’opposition est allée trop loin. « Déjà, pendant que les élections s’organisent, le président en exercice demeure. Donc, il est en exercice. Les institutions fonctionnement. L’État n’est pas en faillite. Comment peut-on accepter que l’opposition puisse mettre en place un gouvernement parallèle ? C’est une atteinte à la sûreté de l’État. Pour moi, c’est insurrectionnel, anticonstitutionnel et c’est inacceptable. »

Alors que l’opposition semble en partie paralysée par cette mise en résidence surveillée de plusieurs de ses hauts responsables, dont Henri Konan Bédié, désigné lundi président du « Conseil national de transition », Guillaume Soro veut montrer qu’il prend le relais. Mardi, nombreux sont ceux qui s’attendaient à l’annonce d’un gouvernement de transition par l’opposition à la résidence d’H. K. Bédié, lorsque les forces de police l’ont encerclée. Le matin même, le ministre de la Justice Sansan Kambile avait prévenu que le gouvernement ne laissera pas faire ce qu’il considère comme « un acte de sédition », et un « complot contre l’autorité de l’État ».

Par ailleurs, Laurent Gbagbo a appelé mercredi le Premier ministre Hamed Bakayoko, l’invitant à « apaiser la situation en favorisant le dialogue plutôt que la répression ».

Les conseillers de H. K. Bédié et des leaders de l’opposition demandent au procureur de la République « de mettre un terme à ces actes illégaux. » Au RHDP, on répond que ces mesures préventives seront levées une fois que l’opposition s’inscrira de nouveau dans l’ordre constitutionnel.