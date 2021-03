La tension persiste au Yémen: La guerre est aussi ouverte en Arabie Saoudite

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii a annoncé que « l’armée de l’air yéménite a mené une opération à l’aide de trois drones de type Qasef 2-K contre des cibles militaires dans l’aéroport international d’Abha et la base aérienne du roi Khaled à Khamis Mcheit (sud de l’Arabie) ». Y.Sarii a indiqué que « les cibles visées ont été atteintes avec précision ».

Il a rappelé que « cette nouvelle offensive est une riposte légitime aux crimes saoudiens et au blocus contre notre peuple ».

Entre-temps, le lieutenant-général Jalal Al-Ruwaishan, premier adjoint de la Défense a commenté, dimanche 14 mars, la proposition américaine sur le cessez-le feu au Yémen et la bataille de la libération de la province pétrolifère de Ma’rib (nord) des mercenaires de l’Arabie saoudite. A ses yeux, « la proposition américaine sur le Yémen n’a rien apporté de nouveau. Au contraire, elle a répété les erreurs des administrations précédentes en traitant avec Sanaa via Riyad. » Il a précisé que « les Américains et les Européens sont appelés à œuvrer pour mettre fin à l’agression et lever le blocus imposé au Yémen, ensuite vient le tour de la table des négociations. La proposition américaine ne s’intéresse qu’aux intérêts des USA. Les préoccupations humanitaires du peuple yéménite ne figurent pas sur la liste de leurs intérêts ». Il s’est en outre dit ouvert à « toute proposition de paix réaliste mettant fin à l’agression et au blocus ».

Ce responsable militaire a aussi noté que « Ma’rib fait partie de la grande bataille du Yémen, et non pas d’une partie spécifique. Les affrontements à Ma’rib se poursuivent dans les districts de Sarwah et Hilan depuis le début de l’agression ». Soulignant que « le tollé international autour de Ma’rib reflète le désir des pays d’agression de ne pas laisser aux Yéménites la chance de parvenir à une solution politique ».

Ces déclarations interviennent alors que l’envoyé spécial américain pour le Yémen, Timothy Lenderking a demandé, vendredi 12 mars, une réponse au plan de cessez-le-feu US. Selon lui, un « plan solide » pour un cessez-le-feu à l’échelle nationale au Yémen est devant les dirigeants d’Ansarullah depuis « plusieurs jours ».