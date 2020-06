La tension prend de l’ampleur dans les zones syrienne sous contrôle kurdo-américain 

Les manifestants réclament le droit d’écouler leur production agricole là où ils veulent, alors qu’ils sont contraints de la livrer aux centres de l’administration des FDS, indique l’agence syrienne Sana. Ces protestations qui ont éclaté mardi 9 juin dans les deux villages Zibane et al-Hawayej, se sont par la suite étendues vers Safirat-Tahtani où les habitants ont coupé les routes et allumé des pneus, précise l’agence. La veille, les protestations avaient eu lieu dans les villages al-Chahil, al-Aazbat, al-Sour, al-Sabhat, Mahmidiyat, Jadid Aakidate et al-Kasrat, à l’est au nord de la province de Deir Ezzor.

Dans l’après-midi, elles se sont étendues vers le village al-Aatalat qui surplombe la ville de Chadadi, dans la province sud de Hassaké, ville sous occupation américaine.

« La région est le théâtre d’une mobilisation populaire importante qui proteste contre la privation du peuple syrien d’exploiter ses ressources économiques, dont le pétrole et le gaz », ont fait part des sources locales pour al-Mayadeen Tv.

« Les gens savent très bien que la détérioration de leurs conditions de vie est due aux sanctions américaines infligées au peuple syrien que les Etats-Unis pillent tous les jours », ont-ils ajouté. La livre syrienne a connu une importante chute depassant les 3.000 par rapport au dollar américain

Les manifestants qui sont aussi en colère contre la corruption qui sévit dans les conseils civils et militaires des FDS réclament leur départ au même titre que les troupes américaines qu’ils accusent de piller les champs de pétrole qu’ils contrôlent et où ils ne cessent de renforcer leur présence.

Selon Sana, les Etats-Unis continuent d’envoyer des renforts militaires vers la région al-Malikiyat, au nord-est de Hassaké. Dans la nuit de lundi à mardi, une quarantaine de camions transportant des véhicules et des équipements militaires ont franchi le passage frontalier avec l’Irak, al-Walid, et se sont dirigés vers la base militaire installée à l’aéroport Kharab al-Jir. Lundi 8 juin, ce sont 50 camions dont des camions citernes qui avaient franchi le même trajet. Ces derniers mois, rapporte Sana, des milliers de camions sont arrivés dans la province de Hassaké où les Américains renforcent leur présence dans la région al-Jazirat pour y piller ses richesses pétrolières et agricoles.

Les Américains détruisent les récoltes

Le Représentant permanent de la Syrie auprès de l’ONU a adressé une plainte officielle au Secrétaire général Antonio Guterres et à l’actuel président du Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet du récent incendie de champs de blé syriens par les États-Unis et la Turquie. Bashar al-Ja’fari, a affirmé que les gouvernements américain, britannique, français, turc et israélien étaient passés de la guerre par procuration —via le soutien, l’armement et le financement des terroristes et du séparatisme des groupes armés en Syrie— à la guerre directe en lançant une agression et une occupation militaire directe, en pillant des ressources naturelles et des ressources énergétiques syriennes et en coupant l’accès à l’eau.

« Les forces d’occupation américaines et turques ont délibérément mis le feu aux cultures agraires dans les régions syriennes d’al-Jazeera afin de vider les greniers alimentaires syriens de leurs ressources, et ce crime représente un nouveau terrorisme économique perpétré par les forces d’occupation contre le peuple syrien. Cela équivaut à un crime de guerre », a déclaré al-Ja’fari dans une plainte officielle déposée auprès du Secrétaire général des Nations unies et du président du Conseil de sécurité contre les gouvernements américain, britannique, français, turc et israélien.

Des hélicoptères Apache US volaient bas dimanche matin, selon des habitants du village d’Adla, dans la campagne de Shaddadi, au sud de la ville syrienne de Hassaké, en lâchant des « ballons thermiques », armes incendiaires qui ont détruit les champs de blé dans des explosions de flammes, tandis que les vents chauds et secs attisaient le feu qui faisait rage.

Après avoir largué leur charge enflammée, les hélicoptères ont volé près des maisons d’une manière agressive, si bien que les habitants et surtout les jeunes enfants craignaient pour leur vie. La manœuvre militaire délivrait un message clair : ne vendez pas votre blé au gouvernement syrien. Le chef de la direction agricole de Hassaké, Rajab Salameh, a déclaré dans un communiqué à l’agence de presse nationale SANA que plusieurs incendies se sont également déclarés dans les champs agricoles de la campagne de Tal Tamer.

Le pain est l’aliment de base le plus important en Syrie, et deux semaines après la récolte annuelle de blé, Damas tient à sécuriser son approvisionnement en céréales, tout en étant en proie à la pandémie mondiale. Le 4 mai, le Président Bashar Assad a déclaré lors d’une réunion avec son équipe COVID-19 que « notre défi interne le plus difficile est de sécuriser les produits de base, en particulier les denrées alimentaires ».

Depuis le début de l’attaque des États-Unis et de l’OTAN contre la Syrie en 2011, la production de blé est passée d’une moyenne de 4,1 millions de tonnes par an à seulement 2,2 millions de tonnes en 2019. La Syrie était jadis un importateur de blé mais est devenue un exportateur de céréales dans les années 1990.

Selon l’ONU, la Syrie a été frappée par une insécurité alimentaire aiguë en 2019, avec environ 6,5 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire.

Les provinces du nord de Hassaké, Raqqa, Alep et Deir e-Zor, en plus de Hama dans le centre de la Syrie, représentent 96% de la production nationale totale de blé. Utilisant le feu comme arme de guerre, 85 000 hectares de céréales ont été brûlés par les Etats-Unis et leurs alliés en 2019, et le gouvernement syrien a été contraint d’importer 2,7 millions de tonnes pour couvrir les pertes.

Le « grenier » syrien, la région du nord-est, est désormais contrôlé par l’Administration autonome à dominante kurde du nord et de l’est de la Syrie. En 2019, près de la moitié de la production nationale de blé du pays a été produite sur ce territoire, qui a réussi à l’acheter aux agriculteurs à un prix inférieur à celui proposé par Damas, ce qui suggère que Damas pourrait également se voir refuser la récolte actuelle.

Le 9 mai, Raqqa a commencé sa récolte de blé et les photos des incendies se sont propagées rapidement sur divers réseaux sociaux. La concurrence entre l’administration kurde et Damas signifie que le gouvernement syrien sera obligé d’importer des céréales pour répondre à la demande intérieure d’environ 4,3 millions de tonnes.

Youssef Qassem, directeur général de la Direction syrienne des céréales, a déclaré que 200 000 tonnes de blé de Russie avaient été commandées et qu’un navire transportant 26 000 tonnes de blé russe était déjà arrivé au port de Tartous, avec d’autres expéditions à venir. Il a ajouté que le blé est immédiatement déplacé du port vers les moulins et a déclaré : « Les préparatifs sont en cours pour recevoir le blé lorsque la saison des récoltes commencera le mois prochain, et 49 centres ont été équipés pour faciliter la réception du blé et payer les agriculteurs », tout en rappelant que la réouverture de la route Alep-Damas a largement contribué à réduire les coûts de transport du blé.

En juin 2019, l’administration kurde a empêché le transfert de blé vers le territoire contrôlé par le gouvernement syrien. Trois provinces, qui représentent près de 70% de la production de blé du pays, sont principalement entre les mains des FDS. « Nous ne permettrons à aucun grain de blé de sortir » cette année (2019), avait déclaré Barodo dans une interview tenue dans la ville de Qamishli. Cependant, ce plan avait cédé face à la pression des agriculteurs, qui exigeaient de pouvoir vendre au gouvernement syrien à un meilleur prix que celui payé par l’administration kurde. Le gouvernement syrien gère trois centres de collecte de blé à Hassaké.