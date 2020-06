La trêve s’éloigne en Libye malgré la pression russo-égyptienne

Tripoli a déjà répondu par une fin de non recevoir à l’initiative égyptienne annoncée samedi depuis Le Caire, en présence du « jusquauboutiste » maréchal Khalifa Haftar et d’Aguila Saleh, le chef du Parlement, homme de dialogue.

Pour le GNA, Le Caire qui soutien son adversaire K. Haftar ne peut pas être juge et partie. Fathi Bachagha, le ministre de l’Intérieur du GNA, a donc annoncé la poursuite des opérations militaires, tout comme l’affirment les responsables turcs depuis Ankara.

Tripoli continue à rassembler ses troupes autour de Syrte, mais les récentes frappes aériennes avec, pour la première fois des Mig-29, ont fait subir de lourdes pertes aux forces du GNA. Ces frappes conjuguées aux pressions diplomatiques étrangères et les lignes rouges tracées par la Russie devraient pousser le GNA à réviser ses positions.

Lundi soir, Ahmad al-Mismari, porte-parole de l’armée nationale libyenne (ANL), a menacé d’adopter une nouvelle stratégie basée sur la multiplication des frappes aériennes autour de Syrte si le GNA n’appliquait pas la trêve.

Plusieurs frappes de l’ANL ont été à nouveau menées lundi en multipliant les pertes humaines dans les rangs du GNA, coupant ainsi les routes menant vers Syrte mais aussi vers al-Joufra.

Moscou et Le Caire sont « résolument engagés à lancer les pourparlers » entre les belligérants, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe. Moscou d’ailleurs a demandé une « réponse rapide et constructive » au GNA pour la reprise des pourparlers. Selon elle, l’initiative égyptienne formerait « une base sérieuse pour de prochaines discussions ».

L’initiative égyptienne n’apporte pas grand-chose de nouveau à celle déjà été proposée par Aguila Saleh, le 23 avril dernier pour une sortie de la crise. D’ailleurs, l’initiative égyptienne reprend plusieurs points déjà proposés comme la nécessaire séparation entre le poste du Premier ministre et le président du Conseil national. Il s’agit actuellement d’un même poste occupé par Fayez al-Sarraj. L’initiative consiste également à renouveler ce Conseil, à réunifier toutes les institutions de l’État et à ce que les trois régions historiques de la Libye : l’est, l’ouest et le sud soient équitablement représenté dans les hautes institutions de l’État. Elle consiste également à adopter une nouvelle Constitution qui conduira à des élections générales.

La guerre du pétrole

On signale qu’n important champ pétrolier de Libye, dont la production venait à peine de reprendre, a de nouveau été bloqué à la suite d’une attaque d’un « groupe armé », a indiqué mardi la Compagnie nationale de pétrole (NOC).

La NOC « condamne fermement le crime commis par un groupe armé (…) venu de Sebha (sud) qui a pris d’assaut le champ pétrolier d’al-Charara lundi soir », a déclaré dans un communiqué la NOC, institution basée à Tripoli, siège du gouvernement d’union (GNA).

Ces hommes ont « pointé leurs armes sur les travailleurs civils (…), les forçant à stopper la production », « trois jours seulement après sa reprise », a-t-elle ajouté, précisant avoir décrété en conséquence l’état de « force majeure ».

Pour rappel, le site d’Al-Charara avait été initialement bloqué en janvier par le camp Haftar, qui comptait utiliser ce dossier comme un levier dans les pourparlers avec le pouvoir de Tripoli. Sis dans la région d’Oubari (environ 900 km au sud de Tripoli), il produit en temps normal 315 000 barils par jour, sur une production nationale de plus d’un million de barils par jour, selon la compagnie nationale. Il est géré par la société Akakus, une joint-venture entre la NOC, l’Espagnol Repsol, le Français Total, l’Autrichien OMV et le Norvégien Statoil.

Dans son communiqué, la NOC affirme que le groupe armé ayant attaqué l’installation lundi soir était « sous le commandement » de responsables des « GIP », les Gardes des installations pétrolières. Ces GIP ont fait allégeance au camp du maréchal K. Haftar dans le cadre du conflit entre pouvoirs rivaux.

La NOC avait annoncé lundi la reprise de la production sur deux champs pétroliers, après plusieurs mois d’arrêt. « Nous annonçons la reprise de la production à al-Feel et la levée de l’état de force majeure sur les exportations de brut des champs d’al-Charara et d’al-Feel ».

Le champ al-Feel, situé dans le bassin de Morzouq, une région riche en pétrole à 750 km au sud-ouest de Tripoli, est géré par une coentreprise formée entre la NOC et la compagnie italienne ENI. Il avait été fermé en début d’année par les forces du maréchal K. Haftar, l’homme fort de l’est libyen.

La NOC estime ses réserves à 1,2 milliard de barils et sa capacité de production actuelle à 70 000 barils par jour. Jusqu’en janvier, la production pétrolière libyenne atteignait 1,25 million de barils par jour (Mb/j). Elle avait ensuite drastiquement chuté lorsque des groupes armés alliés au maréchal Haftar avaient bloqué des sites et terminaux pétroliers essentiels à l’industrie.

En proie à une lutte de pouvoir acharnée et plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est dirigée par deux entités rivales : le GNA, issu d’un processus onusien et reconnu par la communauté internationale, et un cabinet parallèle installé dans l’Est, soutenu par le maréchal Haftar. Ce dernier a enchaîné les revers au cours des dernières semaines, après avoir lancé en avril 2019 une offensive pour conquérir Tripoli.

Des résolutions de l’ONU stipulent que le pétrole doit rester sous le contrôle exclusif de la NOC – implantée à Tripoli – et la seule supervision du GNA. En raison de ces circonstances, selon la NOC, les pertes du secteur se chiffrent à plus de 5,2 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros), alors que le pays en est entièrement tributaire.