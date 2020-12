La Tunisie a mal à son islamisme

La Tunisie est toujours en effervescence sur le plan social. La crise économique qui bat son plein pousse les Tunisiens, déclassés par des années de disette, à protester de diverses formes. En parallèle, force est de souligner la pleine crise interne qui secoue la formation islamiste qui cogère les affaires du pays. Sur fond de dissensions politiques liées aux questions de rénovation du parti et de sa direction, L. Zitoun, une des figures d’Ennahda, mouvement proche des Frères musulmans, et a reconnu que « l’islam politique avait lamentablement échoué en Tunisie ». Ce conseiller du président Rached Ghannouchi, a appelé ses confrères, dans un entretien accordée à la Deutsche Presse-Agentur (dpa), à faire d’Ennahda un parti strictement national et développer une vision et un projet pragmatique loin de l’idéologie.

«L’islam politique a provoqué un état de division au sein de la société tunisienne à un moment où les revendications de la révolution étaient foulées aux pieds des politiciens», a affirmé L. Zitoun. Et d’ajouter que le mouvement Ennahda a échoué dans la gestion du pays durant les trois années ayant suivi la révolution de 2011.

«La cause réside dans le fait que le parti a maintenu la même ligne politique d’avant révolution ne prenant pas la mesure du changement survenu dans la société», a-t-il expliqué, soulignant que ceci se greffait aussi «à son incapacité de prendre en considération les appels internes aux changements en vue de sa transformation en parti national». «L’heure est au pragmatisme et au projet», a-t-il ajouté.

«A mon avis, et selon mes conclusions personnelles, les dernières années précédant le printemps arabe, l’islam politique est devenu un facteur de division et de dissension dans les sociétés musulmanes et dans certains points chauds qui ont presque tourné en guerres civiles», a t il conclu.

Dans un entretien à la chaîne qatarie Al Jazeera, l’ex-Président tunisien Moncef Marzouki qui a gouverné le pays entre 2011 et 2014 avec le mouvement Ennahda a affirmé que «ce qui a tué la révolution en Tunisie c’est la durée de trois ans qu’a pris la transition politique». «Nous avions perdu beaucoup de temps dans les questions politiques en négligeant les questions économiques et sociales .» Affirmant que «c’est ça qui a facilité la tâche à la contre-révolution pour reprendre le pouvoir en Tunisie».

Le même cas a été observé en Égypte. Les Égyptiens sont sortis par millions dans les rues pour demander le départ de l’ex-Président Mohamed Morsi également issu du mouvement des Frères musulmans, pas pour des raisons politiques ou idéologiques, mais pour des raisons économiques et sociales.