La Turquie achemine «ses Janissaires» vers l’Azerbaïdjan depuis la Libye ? 

Un avion civil libyen de la compagnie «al Borak», a décollé le 29 septembre de l’aéroport Maitigua à Tripoli avec, à son bord, plus de 260 mercenaires syriens. Inédit, le vol direct Tripoli-Bakou, était non programmé, rapportent plusieurs sites spécialisés dans les traques d’avions qui ont tracé la trajectoire de l’appareil.

Des sources libyennes estiment à près de 1000 combattants syriens le contingent qui a quitté la Libye vers Bakou. Il s’agit souvent de mercenaires en fin de contrat. Selon des témoignages de combattants déjà sur place, les nouvelles recrues syriennes envoyées sur le front du Haut-Karabakh manquent d’entraînement. Les Syriens venant de Libye sont, eux, plus habitués à la guerre. Selon plusieurs sources, plus de 100 Syriens ont déjà trouvé la mort dans cette nouvelle guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le général Khaled al Mahjoub de l’Armée nationale libyenne explique de son côté, photos à l’appui, que 4 autres avions turcs de transport de troupes ont quitté l’aéroport de Misrata le 28 septembre, probablement selon lui « pour acheminer ces mercenaires à Bakou ». Même affirmation de la part de Rami Abderrahmane, directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, dont la crédibilité est souvent remise en cause.

Quelque 12 000 mercenaires syriens sont toujours en Libye alors qu’un cessez-le-feu est en vigueur depuis juin dans le pays. Vider la Libye de tous les mercenaires est sur la table des discussions politiques actuelles, c’est aussi le souhait des Etats-Unis.