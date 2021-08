La Turquie fait les yeux doux aux Taliban : R.T. Erdogan salue leurs « déclarations modérés »

«Qui que ce soit qui se trouve au pouvoir, nous nous engageons à aider nos frères en Afghanistan dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons déjà dit que nous étions prêts à accueillir les dirigeants des talibans* et notre position reste inchangée. Nous saluons les déclarations modérées des dirigeants talibans*», a indiqué R.T.Erdogan. Il a dit être prêt «à toute forme de coopération au nom de la paix en Afghanistan, du bien-être des Turcs résidant dans ce pays et des intérêts de la Turquie».

Le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a déclaré le 17 août que son pays considérait «les messages des Taliban de manière positive» et qu’il maintenait le dialogue avec toutes les parties afghanes, y compris les membres de ce mouvement.

Les Taliban, qui menaient une offensive d’envergure sur les plus grandes villes afghanes depuis le début du retrait des forces américaines, ont investi Kaboul 15 août. Le Président Mohamed Ashraf Ghani a alors quitté le pays pour les Emirats arabes unis. De nombreux pays évacuent leurs ressortissants et diplomates, ainsi que les Afghans ayant collaboré avec les missions étrangères.

Selon les médias, le mouvement taliban contrôle actuellement l’ensemble du territoire afghan, à part l’aéroport international de Kaboul où les évacuations sont gérées par les États-Unis et d’autres pays membres de l’Otan, dont la Turquie.