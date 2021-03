La Turquie prive les Frères musulmans égyptiens de médias: Le rapprochement du Caire exige de solder le compte de la Confrérie 

La demande turque a été saluée vendredi 19 mars par le ministre d’État égyptien à l’Information selon lequel la décision de la Turquie « est un bon geste qui crée une atmosphère propice pour résoudre les différends entre les deux pays ».

Le jeudi 18 mars, la chaîne « Al Sharq » des Frères Musulmans égyptiens en Turquie a annoncé qu’elle cesserait de diffuser ses épisodes politiques, notamment le programme Ibn Al Balad (Le Fils du Pays), de Hisham Abdullah et le programme La Rue Egyptienne.

Commentant ce développement, des militants affiliés aux Frères Musulmans ont diffusé sur les médias sociaux des informations non publiées ni confirmées concernant la demande des autorités turques à ces chaînes d’arrêter tous les programmes politiques et de suspendre immédiatement le discours hostile au président égyptien Abdel al-Fattah al-Sissi. Les militants ont expliqué que les autorités turques se sont entretenues avec des responsables des chaînes Al Sharq, Moukamiline (On Continue) et Watan, et qu’elles leur ont demandé de choisir entre la fermeture de ces chaînes, leur conversion en chaînes aux programmes diversifiées, et l’arrêt de tous les programmes politiques.

Dans ce contexte, Sami Kamal Eddine, l’un des employés de la chaîne Al-Sharq en Turquie, a déclaré sur sa page Twitter qu ‘«il y a quelque temps, les chaînes ont reçu l’ordre d’arrêter de critiquer Sissi, d’arrêter les programmes politiques et de ne plus s’ingérer dans les affaires internes égyptiennes ».

Selon Ayman Nour, le directeur de la télévision Al-Shark, le rapprochement entre Ankara et le Caire va avoir des répercussions sur la ligne éditoriale de ces télévisions égyptiennes qui diffusent depuis Istanbul.

Le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin a déclaré le 8 mars qu’Ankara allait ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l’Egypte et les pays du Golfe. Le 12 mars, le ministre turc des Affaires étrangères a pour sa part déclaré que la Turquie et l’Egypte ont repris leurs contacts diplomatiques pour normaliser leurs relations.

Ce rapprochement s’était amorcé le mois de février dernier, avec l’avènement de la nouvelle administration américaine de Joe Biden et l’accord conclu entre les deux pays sur la crise libyenne.