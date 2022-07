La Turquie va mal : Une économie sous haute tension

L’inflation a atteint 78,6% sur un an, au mois de juin 2022, contre 73,5% en mai. Un record depuis 1998. Elle s’explique, en grande partie, par l’effondrement de la livre turque qui a perdu, en un an, près de la moitié de sa valeur face au dollar. Ce sont les transports, +123%, et les produits alimentaires, +93%, qui ont le plus augmenté.

Pour compenser, le gouvernement a annoncé, la semaine dernière, une hausse de 25% du salaire minimum. Malgré ces chiffres record, la Banque centrale turque refuse toujours de relever son taux directeur, stable à 14% depuis décembre.

L’inflation est devenue un sujet brûlant en Turquie, car son calcul suscite de nombreux débats. L’opposition et plusieurs économistes accusent, en effet, l’Institut national des statistiques de largement sous-évaluer la hausse des prix. Le président a lui-même alimenté cette défiance, en limogeant quatre directeurs de l’Institut statistique de Turquie depuis 2019.

Avec un tel passif, le pouvoir du leader néo-ottoman est entrain de s’éroder. Et nombre d’observateurs indiquent que le processus de démonétisation de l’AKP, formation pilotée par R.T. Erdogan, avance à pas de géants. Au risque de ne plus peser sur la vie politique turque. Des analystes y voient autant de raisons qui poussent l’actuel Président à s’agiter à l’international en tentant de profiter de toutes les opportunités qui lui tombent sous la main. Son ouverture sur les pays du CCG n’aura pas été concluante, sur le plan économique. Lors du dernier déplacement du Prince héritier saoudien à Ankara, l’atmosphère était loin d’être chaleureuse entre R.T.Erdogan et « MBS ». Ce dernier n’a même pas « gouté » au diner servi à la fin de sa visite, indique-t-on. L’aventurisme militaire turc dans le nord syrien compensera-t-il les pertes ? Rien n’est sûr…