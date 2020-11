La vaccination prévue pour 28 millions de marocains

Parmi les mesures prises en vue d’endiguer la pandémie, figure l’élaboration d’une stratégie nationale de vaccination contre le coronavirus pour toutes les régions, ciblant une grande partie de la population. Priorité est ainsi accordée aux professionnels de la santé, les enseignants, les personnes âgées et celles souffrant des maladies chroniques. Cette opération s’étalera sur 12 semaines via 2.888 centres de vaccination, a détaillé K. Ait Taleb lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants.

L’opération de vaccination anti-Covid19 va couvrir les citoyens de plus de 18 ans selon un calendrier vaccinal en deux injections. A terme, l’objectif est d’assurer un taux de vaccination de 80% de la population marocaine adulte (estimée à près de 25 millions d’habitants).

Une commission technique est chargée d’élaborer des guides techniques sur le vaccin et de mettre en place des équipes de vaccination avant le démarrage de l’opération. La commission du médicament est chargée de vérifier le processus d’homologation pour l’utilisation du vaccin à l’échelle nationale. La commission logistique veille à l’évaluation des ressources disponibles et celles qui restent à acquérir. La commission de communication est en charge de la préparation de la stratégie nationale de communication afin de mobiliser l’ensemble des acteurs. La commission de suivi et d’évaluation est chargée de préparer un plan et des mécanismes d’inscription des bénéficiaires et de suivre leur état de santé durant et après la vaccination.

Compte tenu de l’importance de cette opération d’envergure nationale et dans le souci de faciliter sa mise en œuvre concrète, il a été procédé au niveau territorial à la mise en place d’une commission technique conjointe où sont représentés les ministères de l’Intérieur et de la Santé. L’objectif assigné à cette commission qui se réunit de manière périodique est de préparer l’opération et vérifier ses aspects opérationnels.

A l’échelle territoriale, tous les services décentralisés ont été informés du contenu de la stratégie nationale de vaccination, a poursuivi le ministre, ajoutant que les aspects pratiques et techniques de l’opération ont été communiqués aux représentants de la direction régionale de la santé, dans l’objectif d’en élaborer des plans provinciaux et régionaux.