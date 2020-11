La victoire de J. Biden suspendue à six grands électeurs

Le suspense dure toujours pour la présidentielle américaine. Aux derniers chiffres, J. Biden est donné avantagé avec 264 grands électeurs raflés contre 214 pour D. Trump.

Le candidat sortant a remporté la Floride, État clé, mais aussi le Texas, historiquement républicain mais que les démocrates avaient l’espoir de décrocher. En revanche, son challenger s’est imposé en Arizona, État historiquement républicain, mais aussi dans le Wisconsin sur le fil, un État qui avait voté D. Trump en 2016, tout comme le Michigan. Les résultats de deux États sont particulièrement attendus : Pennsylvanie et Nevada où J. Biden est légèrement en avance et où une victoire lui donnerait les six derniers grands électeurs dont il a besoin pour remporter l’élection.