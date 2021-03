La Villa Harris opérationnelle: Un écrin pour l’art et la culture à Tanger

Cette cérémonie, à laquelle ont pris part notamment le directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, Abdelaziz El Idrissi, et le président de la Fondation jardin Majorelle, Madison Cox, a été l’occasion de présenter l’exposition inaugurale du musée, fruit d’une généreuse donation du mécène marocain El Khalil Belguench.

«Je suis très heureux de découvrir la Villa Harris, qui est un lieu d’histoire et de mémoire pour les Tangérois et les Marocains en général», a indiqué O. El Ferdaous, saluant le travail exceptionnel mené par la FNM pour «arranger la rencontre entre une collection et un lieu, rencontre qui illustre bien la double fonction du patrimoine au Maroc».

L’ouverture de «Villa Harris, musée de Tanger», permettra d’abord de valoriser ce lieu exceptionnel qui était à l’abandon, a précisé le ministre dans une déclaration à la presse, mettant en avant la forte composante de démocratisation de la culture qui caractérise ce lieu.

Pour sa part, M. Qotbi a exprimé son «bonheur» de voir un Marocain faisant don pour partager avec les autres citoyens une collection qu’il a amassée pendant des années.

L’exposition inaugurale du musée se déploie sur un parcours qui retrace l’histoire de l’art au Maroc à travers quatre grandes périodes.

Le Musée Villa Harris a vu le jour grâce à une étroite collaboration de la FNM avec la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, qui ont permis la rénovation de ce bâtiment en conservant son cachet authentique.