Label Vie : Le CA consolidé en hausse

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Label Vie s’est élevé à près de 3,37 Mrds DH, en progression de 18% par rapport au T3-2020, dont +9% relatifs au périmètre comparable de magasins, indique le Groupe dans un communiqué.

“Le troisième trimestre 2021 a confirmé la bonne dynamique commerciale dans un contexte d’amélioration des conditions sanitaires et des indicateurs macro-économiques du pays”, relève la même source, ajoutant que cette bonne dynamique a concerné l’ensemble des segments d’activité du groupe.

En effet, le supermarché Carrefour Market a enregistré une progression de 10% de ses ventes par rapport à la même période de l’exercice 2020 et 5% à périmètre comparable. L’hypermarché Carrefour a, pour sa part, enregistré une progression de 42% de ses ventes par rapport à la même période de l’exercice 2020 et 15% à périmètre comparable. Quant à l’hyper cash Atacadao, il a connu une hausse de 5% comparé au même périmètre et à la même période de l’exercice 2020. Et de noter que le groupe a maintenu son rythme accéléré de développement au T3-2021, avec l’ouverture de 7 nouveaux points de vente conformément au plan d’ouverture préétabli.

S’agissant de l’investissement réalisé au cours du troisième trimestre, il s’est établi à 667 MDH, suite à l’accélération du rythme soutenu de développement du groupe. “Cet investissement concerne aussi bien les ouvertures réalisées au cours de la période que les futures ouvertures”, précise le communiqué.

En ce qui concerne l’endettement financier net (y compris l’encours du crédit-bail), il s’est chiffré, au cours du troisième trimestre 2021, à 2,49 Mrds DH, en baisse de 19% par rapport à la même période de l’exercice précédent malgré le rythme accéléré des ouvertures. Le niveau d’endettement financier net s’est ainsi établi à 38% du total du financement permanent, “confirmant la bonne maîtrise des équilibres financiers du groupe”, relève le communiqué.