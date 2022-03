LabelVie : Un exercice probant

Dans ce sillage et suite à la négociation de meilleures conditions d’achat l’optimisation de la gestion des stocks à travers l’amélioration des niveaux de démarque et la bonne maîtrise des charges de fonctionnement, l’EBE du Groupe ressort en bond de +14% à 1 037 MDH affichant ainsi une marge d’EBE de 8,8% (+0,5 pt et +1,2 pts par rapport à 2020 et 2019 respectivement).

De son côté et en dépit d’une augmentation de +10% des dotations d’exploitation, le résultat d’exploitation progresse de +16,7% à 630,8 MDH pour une marge opérationnelle en hausse de +0,5 pt à 5,4% comparée à l’exercice précédent (contre 4,5% en 2019).

Pour sa part et intégrant un résultat financier qui passe de -16,5 MDH à 12,8 MDH compte tenu de l’amélioration des coûts de financement et de l’augmentation des produits de placement et un résultat non courant qui allège son déficit de -17,2% à -60,9 MDH, le RNPG de la société se renforce de +23% à 407 MDH faisant ainsi ressortir une marge nette de 3,5% (+0,5 pt comparativement à 2020).

Au volet bilanciel LABEL’VIE, affiche un FR en baisse de -32% 339,1 MDH et un EFR de 579,3 MDH contre 256,2 MDH une année auparavant, une trésorerie nette en progression de +21,1% à 918,4 MDH et un endettement net en alourdissement de +8% à 2 847 MDH, fixant ainsi le Gearing à 117% (contre 123% en 2020).