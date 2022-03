Ce fonds dispose de ressources d’un montant d’au moins 2,4 milliards de dollars, selon le général Igor Kirillov, chef de la force de protection contre les radiations, les produits chimiques et biologiques de l’armée russe.

Selon Vatslav Volodyne, chef du parlement russe, la Douma, le président américain devait mettre au clair cette question car il semble « qu’il était au courant de l’existence de ces activités ». « Il se doit d’expliquer pour la communauté internationale les faits qui ont été découverts pendant l’opération russe en Ukraine sur les activités des usines biologiques et le Congrès américain devrait mener une enquête », a-t-il insisté.

Selon le ministère de la Défense, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), la Fondation George Soros et le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont également participé au financement et au développement de tels programmes.

« Les documents reçus nous ont permis de retracer les schémas d’interaction entre les agences gouvernementales américaines et les installations biologiques ukrainiennes », selon l’officier qui a ajouté que le ministère de la Défense disposait de documents officiels prouvant que 30 laboratoires ukrainiens étaient impliqués dans des activités biologiques militaires.

D’après le général Kirillov, 16.000 échantillons biologiques ont été envoyés d’Ukraine vers les Etats-Unis et leurs alliés. Par exemple, a-t-il dit, 4.000 échantillons sanguins ont été prélevés sur des militaires à Lviv, Kharkov, Odessa et Kiev pour étudier la prévalence des anticorps contre le hantavirus. « Ce dépistage à grande échelle de l’immunité naturelle des populations a probablement été effectué pour sélectionner les agents biologiques les plus dangereux pour les populations de certaines régions », a-t-il assuré, ajoutant que des agents pathogènes dangereux et leurs transporteurs étaient également exportés d’Ukraine.

Le gouvernement américain n’a pas encore réagi à ces accusations.