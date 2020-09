L’activité commerciale d’Attijariwafa Bank reste dynamique

Au terme du S1 2020, l’évolution des principaux indicateurs d’ATTIJARIWAFA BANK indique une hausse de +4% des crédits consolidés à 330,2 Mrds Dh par rapport à fin 2019. Au Maroc, la Banque aurait accompagné plus de 19 500 entreprises, majoritairement des TPME, dans le sillage de mesures déployées par le Gouvernement et par BANK AL-MAGHRIB, soit une distribution de 25 Mrds Dh de crédits additionnels depuis le début de la crise.

Le groupe bancaire a aussi enregistré une progression de +5,9% de l’épargne collectée à 490,2 Mrds Dh ainsi qu’une amélioration de +8,6% du PNB à 6,3 Mrds Dh au T2 2020 comparativement au T2 2019 (+5% par rapport au T1 2020). Cette évolution s’explique par la survenance d’éléments non récurrents, plus particulièrement le bon comportement des activités de marché en raison de la baisse des taux obligataires au Maroc, ayant compensé le ralentissement général de l’activité résultant de la crise.

En cumulé, le PNB s’apprécie de +4,2% à 12,3 Mrds Dh comparativement au S1. En termes de perspectives, la Banque table sur un RNPG en baisse importante au titre du S1 2020 et de l’exercice complet 2020 en raison de la détérioration significative du risque de crédit engendrée par la crise sanitaire et du provisionnement anticipatif et prudent associé, conjugués à la contribution exceptionnelle au fonds spécial COVID-19.