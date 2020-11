L’activité monétique malmenée par la Covid-19

Selon rapport, l’activité des cartes étrangères a subi l’impact le plus fort avec une régression déjà visible durant le 1er trimestre 2020 (-4,2%), qui a été suivie par une forte chute durant les 2e et 3e trimestres 2020, avec comme résultat une régression de 56,4% sur la période des neuf premiers mois de 2020.

Concernant l’activité des cartes marocaines à l’étranger qui marquait une progression de 14,5% durant le 1er trimestre 2020, celle-ci a connu une régression considérable durant les deux trimestres qui ont suivi, aboutissant ainsi sur une baisse de 24,4% sur la période des 9 premiers mois de 2020. Pour ce qui est de l’activité domestique des cartes marocaines, l’activité paiement s’est montrée bien plus résiliente que l’activité retrait, avec une progression du volume des paiements de +2,3% et une régression du volume des retraits de 5,3% sur la période des neuf premiers mois de 2020. L’activité du paiement via Internet est restée, quant à elle, sur un trend ascendant avec une progression de 24% durant la période des neuf premiers mois de 2020.

Un autre impact, et non des moindres, a été la très forte prise de conscience de l’utilité de l’usage du paiement sans contact. Le taux de transactions contactless est passé de 4,3% en janvier 2020 à un taux de 17,9% en septembre 2020.

Enfin, les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 17 millions de cartes à fin septembre (+5,1% par rapport à fin 2019), dont 16,6 millions de cartes de paiement et retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale CMI.