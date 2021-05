L’ADD et Orange Maroc unis pour l’éclosion de l’économie numérique 

Conscientes et convaincues que l’inclusion numérique constitue l’un des enjeux de développement, cet accord, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux parties en vue de démocratiser et développer l’accès aux technologies de l’information et de la communication à toutes les franges de la population, vise à soutenir la transformation digitale des administrations publiques et le développement des services E-gov, et à encourager également l’entrepreneuriat dans l’économie numérique.

Par ailleurs, ADD et Orange Maroc ont décidé d’appuyer le volet « Formation Digitale » en accompagnant les nouvelles générations notamment sur des thématiques importantes en la matière comme l’Intelligence Artificielle.

Pour ce qui est de l’axe de l’inclusion numérique financière, Orange Maroc et sa filiale Orange Money s’engagent aux côtés de l’Agence de Développement du Digital à accompagner et encourager davantage l’essor du paiement mobile et les transactions électroniques dans le pays.

Pour rappel, l’ADD veille à faire du Digital un véritable levier du développement de l’Administration électronique et les services publics numériques dont elle garantit aussi l’interopérabilité et l’intégration. Elle encourage toutes les actions visant l’encadrement, l’incitation, et le développement de l’inclusion digitale des particuliers comme des entreprises, notamment les TPE/PME et Startups activant dans l’économie numérique.