L’ADII lance sa stratégie triennale

Avec pour thématique principale « Pour une relation basée sur la confiance », ce plan, conçu autour de six objectifs stratégiques, intervient dans une période difficile marquée par les répercussions économiques et sociales de la pandémie du Covid-19, ressort-t-il du « Plan stratégique de l’ADII 2020-2023 ».

L’un des objectifs stratégiques de ce plan est de contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires et encourager la production nationale, précise le document, qui relève que pour ce faire, l’Administration s’engage à contribuer à la relance économique en assurant une meilleure protection du tissu industriel national. Dans ce sens, un programme d’actions sera engagé pour encourager la production nationale et donner une forte impulsion aux entreprises, en l’occurrence les TPE et PME, avec un effort soutenu en direction des acteurs du secteur informel en vue de leur arrimage au formel. L’amélioration de l’environnement des affaires passe également par l’efficacité de la gestion du contentieux en favorisant le règlement transactionnel et en s’appuyant sur l’informatisation et l’échange électronique des données avec la justice (registre de commerce, les requêtes, mémoires en réponse, etc.), fait savoir l’ADII, précisant que l’objectif étant de consolider l’automatisation de la gestion des affaires contentieuses et la réduction du nombre d’affaires poursuivies en justice.

Il s’agit, également, d’améliorer la gouvernance et la qualité du service, indique l’ADII, qui souligne l’impératif d’offrir une meilleure qualité de ses prestations et de satisfaire les attentes des opérateurs et des citoyens, selon une démarche prônant l’écoute et la concertation. Ainsi, poursuit la même source, elle s’engage à réaliser un nouveau saut qualitatif de ses modes de gestion afin de mettre à la disposition de ses clients-usagers des prestations de qualité ainsi qu’une information douanière fiable et en temps opportun, tout en réduisant au maximum leur déplacement aux bureaux douaniers. Parallèlement, la stratégie 2023 vise à renforcer les actions de lutte contre la fraude et la contrebande en privilégiant le recours aux nouvelles technologies et au contrôle intelligent et non intrusif.

C’est à cet effet, que l’ADII compte mettre à profit les nouvelles technologies comme le Blockchain, l’analyse prédictive et le « machine learning » pour améliorer l’efficacité du contrôle a priori et le ciblage des opérations du commerce extérieur, notamment celles du e-commerce, ajoute le rapport. S’agissant de la rationalisation du contrôle, poursuit l’ADII, il sera procédé à la mise en place du triple circuit (vert, orange, rouge) ainsi qu’à l’élargissement du champ d’application de la sélectivité automatique à d’autres types de contrôles (scanners, contrôle a posteriori …), notant que d’autres actions sont également prévues dans ce cadre, à savoir l’instauration du contrôle à la demande des opérateurs.

La dématérialisation de l’écosystème douanier, l’amélioration du cadre juridique et réglementaire et la valorisation du capital humain figurent également en bonne place dans cette stratégie, tant leur rôle est important dans tout programme de modernisation et de réforme, souligne le rapport. Ce plan constitue le 3ème plan stratégique que l’ADII a initié en juin 2020 après la réussite de celui de 2017-2021 qui a pu être mis en œuvre deux années avant l’échéance prévue.