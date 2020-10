L’administration US table sur d’autres pays arabes pour normaliser avec Israël

Lors d’une intervention devant des étudiants à Las Vegas, Robert O’Brien, conseiller du Président américain pour la Sécurité nationale, a fait savoir qu’au moins «trois ou quatre pays arabes» rejoindront les accords de normalisation des relations avec Israël «au cours des deux prochains mois».

«Je pense que nous verrons des progrès remarquables au cours des deux prochains mois», a déclaré R.O’Brien. «Je pense qu’au moins trois ou quatre autres pays arabes rejoindront les accords Abraham [nom donné par les Américains aux accords de paix signés par Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en référence au prophète Abraham considéré comme le père des trois religions monothéistes: le judaïsme, le christianisme et l’islam, ndlr]». Ajoutant qu’il y a « un certain nombre de pays arabes qui sont intéressés par la normalisation des relations avec Israël».

Dans le contexte des accords de normalisation des relations avec Israël, qualifiés de «trahison» par l’Autorité palestinienne, le prince Bandar Ben Sultan Ben Abdelaziz Al Saoud, ex-secrétaire général du Conseil de sécurité nationale d’Arabie saoudite et ancien ambassadeur aux États-Unis, a estimé dans une déclaration à la chaîne Al-Arabiya que «la cause palestinienne souffrait de gaspillage et de perte d’opportunités à cause des dirigeants palestiniens».

Cette déclaration a fait réagir le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) Saëb Erakat qui a promis de répondre «méthodiquement et objectivement avec archives à l’appui» à tous les propos du responsable saoudien.