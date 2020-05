L’AFD au chevet des communes pour améliorer la qualité des services publics 

L’Agence Française de Développement et le Royaume du Maroc ont signé un accord de prêt de 100 millions d’euros dédié au programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes dont le but est d’accroître la résilience des territoires, de renforcer leur capacité à soutenir la relance économique et le développement local ; et de garantir la continuité et l’amélioration de la qualité des services publics locaux.