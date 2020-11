L’AFD soutient Casa Transport pour la réalisation de deux nouvelles lignes de Tramway

Signé ce 2 novembre 2020 en présence de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, ce nouveau concours financier et technique de l’AFD à Casa Transport vient consolider la qualité de leurs relations partenariales et permettra d’élargir l’offre de transports en commun accessible au plus grand nombre, de promouvoir l’usage d’un mode de transport propre et sobre en carbone et d’améliorer la qualité de service des transports publics.

Pour rappel, le partenariat technique et financier entre Casa Transport et l’AFD a été lancé en 2012 par un premier financement de 23 Millions d’Euros pour la réalisation de la première ligne du tramway de l’agglomération, suivi d’un deuxième financement, en 2017, de 30 Millions d’Euros pour la réalisation de la deuxième ligne. Ces prêts ont été accompagnés par des subventions de 1,3 M€ et 500.000€ pour le financement d’études stratégiques et d’une assistance technique sur le volet environnemental et social.

Ce partenariat vient de franchir aujourd’hui une nouvelle étape importante marquée par la mise en place d’un nouveau financement de 100 Millions d’Euros en guise de contribution à la mise en œuvre des lignes T3 et T4 qui constituera, selon Nabil BELABED, Directeur Général de la société Casa Transport, une étape importante dans la mise en œuvre du plan de déplacement urbain de Casablanca, l’objectif à terme étant d’offrir un réseau de transport collectif de qualité, le plus large possible et proposant une intermodalité efficace avec les autres modes de transports.