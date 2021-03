L’affaire El-Arja débarque à l’ONU: Un crime contre l’humanité perpétré par Alger

L’organisation basée en France a qualifié, dans sa correspondance du 20 mars, les faits qui ont eu cours dans la région de Figuig de «violation grave des droits l’Homme» et de «crime contre l’humanité selon le Statut de Rome de la Cour pénal internationale du 17 juillet 1998», surtout que les déplacés sont en possession d’«actes de propriété depuis plus de 80 ans».

Le 18 de ce mois, les propriétaires des exploitations de palmiers dattiers dans cette zone du nord-est de Figuig ont dû quitter définitivement leurs parcelles, considérées par l’Algérie sous sa souveraineté selon la convention maroco-algérienne relative au tracé frontalier de 1972. Pour leur part, les agriculteurs estiment que «l’oued sans nom» évoqué dans cet accord et constituant une barrière naturelle se situe au-delà des crêtes frontalières, mais non pas celui qui traverse leurs propriétés et qu’ils connaissent sous le nom de «oued El Arja».

Pour ces raisons, l’OIDH a appelé le CDH à «procéder aux contre les autorités algériennes conformément aux articles 41 et 42 de la Charte des nations unies». Affaire à suivre, donc. D’autant plus que le Club des avocats du Maroc a déjà fait part de sa volonté de défendre les intérêts des agriculteurs d’El Arja, spoliés par l’armée algérienne, quel qu’en soit le prix.