L’affaire M. Monjib jugée sans avocats de défense !

Après «vingt ajournements successifs», le dossier de cette affaire remontant à 2015 «n’a pas été ouvert de manière effective», ce qui a donné lieu non seulement à l’absence de convocations et de plaidoiries, mais aussi à l’absence de «toute notification à la défense quant aux dates de délibération et du rendu de la décision».

De ce fait, le procès et la sentence soulèvent plusieurs vices de forme et de fond, selon le Comité national de soutien à M. Monjib. Réagissant samedi 30 janvier dans un communiqué, ledit comité annonce avoir «reçu avec une grande inquiétude le verdict injuste du tribunal de première instance de Rabat».

Le Comité de soutien à l’historien et aux six journalistes et militants a souligné «l’absence des éléments de base permettant de garantir l’accès à un procès équitable, tels que prévus dans les articles 120 et 125 de la Constitution». De la même manière que la défense n’a pu formuler ses requêtes et faire sa plaidoirie, le requérant n’a lui non plus exposé «les éléments de preuves selon lesquelles les concernés sont reconnus coupables», a déploré le Comité.

Ce dernier ajoute qu’en plus de l’absence de toute information à la défense de la part du tribunal, les avocats «ont appris le verdict uniquement à travers la plateforme électronique du ministère de la Justice», à savoir mahakim.ma. «Ce jugement politique ne peut constituer une base légale d’emprisonnement puisqu’il n’est pas définitif, indépendamment du fait qu’il ait été prononcé par contumace ou non», a spécifié le Comité qui prévoit de publier une «déclaration détaillée» après examen des attendus.