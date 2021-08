L’Afghanistan risque d’abriter des groupes terroristes : L’OCI appelle au « dialogue inclusif »

Basée à Djeddah, l’OCI a également déclaré qu’elle enverrait des émissaires en Afghanistan pour souligner l’importance de « la paix, la stabilité et la réconciliation nationale ».

D’autres organisations internationales, dont le G7, ont annoncé qu’elles se réuniraient pour réfléchir à la manière de faire face à la situation, une semaine après la reprise du pouvoir par les Taliban.

Ces militants islamistes ont contrôlé l’Afghanistan pour la première fois entre 1996 et 2001 et ont abrité au cours de cette période le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, qui a revendiqué les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Ceux-ci avaient fait 3.000 morts.

L’OCI « a appelé les futurs dirigeants afghans et la communauté internationale à veiller à ce que l’Afghanistan ne soit plus jamais utilisé comme plateforme ou refuge pour les terroristes et à ne pas permettre aux organisations terroristes d’y prendre pied », a déclaré l’organisation panislamique dans un communiqué.

Elle a également alerté sur la situation humanitaire dans le pays face à l’augmentation du nombre de déplacés et de réfugiés.Des milliers de personnes tentent toujours de fuir l’Afghanistan dimanche au péril de leur vie tandis que les opérations d’évacuations des pays étrangers se poursuivent dans des conditions extrêmes.L’OCI a enfin exhorté dans son communiqué « les États membres, les institutions financières islamiques et les partenaires à agir rapidement pour fournir une aide humanitaire dans les zones qui en ont le plus besoin et de toute urgence ».