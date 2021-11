L’African Lion de retour : Plus large et plus fort…

Mené par la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine en Afrique, l’African Lion est le premier exercice de l’US Africa Command, ajoute-t-on, en précisant qu’il «fait partie d’une mission de formation multinationale avec des partenaires africains et des alliés de l’OTAN». «L’exercice à venir s’étendra au-delà de l’événement de formation de 2021», déclare le major James Guglielmi, officier de la zone étrangère de la SETAF-AF. Lequel précise que «l’African Lion est le premier exercice multinational conjoint dans la zone de responsabilité d’AFRICOM. Il sera meilleur et plus grand que l’année dernière. Il sera le meilleur exercice à ce jour.»

L’African Lion 2022 drainera la participation des forces américaines terrestres, de la marine, de l’air et du corps des marines, ainsi que ceux de 20 nations différentes. Devant se dérouler au Maroc, au Sénégal et au Ghana, la formation comprendra des opérations au niveau du bataillon, des missions humanitaires et médicales, ainsi que la formation des forces de sécurité.

Le site US rappelle l’«importance stratégique» de cet exercice militaire, «situé à l’intersection de quatre commandements de combat et d’emplacements clés le long de la mer Méditerranée» et faisant «partie du plan de campagne USAFRICOM». Il s’agit d’une «plate-forme pour soutenir l’interopérabilité entre les pays partenaires ainsi que pour augmenter l’influence des États-Unis en Afrique du Nord et au Sahel», indique-t-on.