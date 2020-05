L’Afrique est-elle moins vulnérable au Covid-19 ? 

L’Afrique semble bien résister à une épidémie d’ampleur de coronavirus sur le continent. Pourtant, au début de la pandémie, plusieurs instances internationales s’étaient inquiétées des dégâts d’une pandémie loin d’être maitrisable. « Notre principale préoccupation demeure le risque que le Covid-19 se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus fragiles », s’alarmait dès le 22 février Tedros Adhanom Ghebreyesu, directeur de l’OMS, en pointant particulièrement les pays africains. Pour l’heure, les épicentres de la pandémie restent les USA et l’Europe qui cumulent plus d’un million de cas… L’Afrique reste encore aujourd’hui relativement épargnée. Et la zone subsaharienne enregistre une plus faible létalité (moins de 3% des cas, selon des estimations) de la maladie par rapport à l’Europe.

Une réalité qui intrigue la communauté scientifique noyée dans de nombreuses hypothèses. Toutefois, deux grandes explications s »imposent, à savoir la précocité des mesures barrière et la jeunesse de la population. « Il y a eu des mesures de confinement prises assez tôt, qui ont ralenti la courbe. La plupart des pays ont mis en place ces mesures à peine le premier cas détecté », indique Michel Yao, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Brazzaville.

« En France, on a mis 52 jours après le premier cas pour prendre des mesures. Il y avait alors 4500 cas. En Côte d’Ivoire, cinq jours après le premier cas, on a fermé les écoles et les frontières. Une semaine plus tard, c’était le couvre-feu », renchérit Dr Jean-Marie Milleliri, épidémiologiste et spécialiste de santé publique tropicale à Abidjan. La jeunesse de la population africaine s’avère aussi déterminante. Pas moins de 60% de la population a moins de 25 ans. « L’âge médian tourne autour de 19 ans. Il y a aussi une espérance de vie plus faible avec moins de personnes âgées. Donc moins de cas, et un virus moins actif », selon ce spécialiste. « En Occident, les plus affectées sont les personnes âgées », ajoute pour sa part Omar Sarr, enseignant-chercheur à la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), tout en précisant que les personnes âgées sont souvent « porteuses de comorbidités », facteurs de risques aggravants pour le Covid-19.

« De plus, la densité de population est plus faible en Afrique, limitant ainsi la propagation du virus, de même que la faible mobilité des populations africaines par comparaison aux populations occidentales », explique au Cameroun Yap Boum II, épidémiologiste de Médecins sans frontières (MSF). « La plupart des cas restent concentrés dans la capitale et les grandes villes, moins dans les milieux ruraux », précise M. Yao.

Aucune certitude partagée là dessus. « Il y a une immunité croisée due à une longue exposition à divers micro-organismes et une bonne couverture vaccinale, avec notamment le BCG, vaccin contre la tuberculose », avance cependant le professeur O. Sarr. « Il y a un possible effet d’immunité acquise, compte tenu de la pression infectieuse globale. Il y a beaucoup de maladies en Afrique, donc les populations sont possiblement mieux immunisées que les populations européennes sur des pathogènes comme le coronavirus », estime Dr Milleliri. Il évoque aussi « une compétition infectieuse : quand plusieurs virus pathogènes sont en compétition, certains peuvent bloquer le développement d’autres ».

La London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) concluait le 22 mars que, fin avril, tous les pays africains auraient dépassé la barre des 10000 cas. Un résultat 10 fois supérieur à la réalité actuelle. « On a tendance à généraliser ces études mathématiques pour prédire l’évolution des pandémies, or elles servent avant tout à évaluer des situations présentes, comme le taux d’immunité d’une population. En termes de prédictions, elles sont très peu fiables et souvent catastrophistes. D’autant plus qu’il s’agit de l’adaptation d’un modèle utilisé pour la grippe, or on sait aujourd’hui que le mode de diffusion du Covid-19 est différent », explique l’épidémiologiste Antoine Flahault.

Le continent connaît une situation très contrastée : le virus paraît circuler assez activement dans le nord du continent et en Afrique du Sud. Sa progression est plus lente à l’ouest et au centre. Selon l’OMS, le taux de transmission plus faible suggère « une épidémie plus prolongée sur quelques années ». Avec un bilan plus lourd. D’après une étude publiée récemment qui s’appuie sur la modélisation, 83 000 à 190 000 personnes en Afrique pourraient mourir du Covid-19 au cours de la première année et jusqu’à plus de 200 millions pourraient être infectées, la plupart avec peu ou pas de symptômes.

Pour l’heure, on note une progression inquiétante de cas en Afrique du Sud (pays le plus touché d’Afrique subsaharienne), en Afrique de l’Est ou encore dans certains pays d’Afrique de l’Ouest. « Malheureusement, on voit que notre région a vu le nombre de cas doubler en deux semaines. Dans certains pays, le nombre de cas a été multiplié par cinq ou six », alerte Dr Boureima Hama Sambo, de l’OMS en Ethiopie. « Nous restons prudents. On espère que le pire est derrière nous, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau ».