L’agro-industrie marocaine face à la pandémie sous la loupe de la BritCham

Représentant près de 30% du PIB industriel et 12% de l’export industriel, l’agro-industrie n’a pas échappé à la vague Covid 19. Certes, moins affecté que les industries de l’automobile ou du textile, elle a essuyé des pertes en termes de chiffre d’affaire à hauteur 30%.

Principales raisons : le confinement et la baisse du pouvoir d’achat. Mais « les chaînes d’approvisionnement ont pu être sauvegardées » selon Abdelmounim El Eulj. Le Président de la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) s’est félicité de la création d’une cellule de crise avec le ministère de tutelle. « Cela a permis une coordination et des échanges fructueux ». Il a également fait savoir que les efforts sont déployés pour toute diversification des produits agroalimentaires, ainsi que l’ouverture de nouvelles perspectives sur des marchés importants tel que l’Asie, la Russie, l’Afrique Subsaharienne, le Royaume-Uni ou encore les Pays du Golf, où les progrès sont intéressants en la matière.

Aujourd’hui, la crise Covid doit être l’occasion de « tourner une nouvelle page » pour le secteur. Il faut « tirer les enseignements de la montée en puissance de l’industrie automobile et faire de même » a déclaré Abdelmounim El Eulj qui espère un plan de relance et des baisses de TVA pour accompagner le secteur dans la sortie de crise. Pour Youssef Fadil, directeur des industries agro-alimentaires au Ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique ; les opportunités ne manquent pas.

Plats cuisinés, bio, produits alimentaires sains à base de plantes et produits halieutiques sont encore à imaginer. « Une banque de projets est mise en place pour accompagner les investisseurs et chefs d’entreprises ». Une smart factory est aussi en cours d’élaboration avec l’Agence de Développement du Digital pour aider à la transition digitale. “Il a fallu aussi accompagner la reprise progressive, grâce à divers mesures, notamment l’indemnisation des salariés en arrêt temporaire du travail ou encore la garantie exceptionnelle “Damane oxygène”, en faveur des entreprises touchées et dont la situation s’est dégradée suite à la baisse de l’activité” a-t-il soutenu. Des initiatives saluées par Adil Chikhi, directeur régional corporate de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

Présente depuis 2012 dans l’accompagnement et le financement des entreprises, la BERD a financé « seulement 10 projets de l’agro-industrie sur les 70 que nous avons soutenu ». Mais « le potentiel ne manque pas ». Il faut également que les entreprises du secteur travaillent sur la « consolidation de leurs finances ».

De son côté, Dr. Ahmed Daoudi, directeur recherche & développement au sein du Groupe Koutoubia a témoigné de l’expérience de son entreprise durant la crise. Si la production a ralenti en raison de l’arrêt des commandes de cafés et restaurants durant le confinement, la crise a aussi été l’occasion pour le groupe de tester « la livraison à domicile à travers le digital ». Un test réussi qui démontre que « des initiatives sont à prendre » même en période difficile.

Enfin, Fouad Jinate, directeur de la gestion des projets à l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) s’est dit confiant dans l’apport et la complémentarité du secteur agricole. Avec le nouveau plan agricole « Generation Green », « 70% de la production agricole en 2030 sera valorisée ». Valoriser signifie transformer et donc gagner en valeur ajoutée. A ce titre, les contrats – programmes seront au rendez-vous. L’un d’eux a déjà été signé avec des industries agro-alimentaires.