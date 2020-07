L’AIAC toujours agréée par l’OACI 

A travers cet agrément, le Centre régional de formation à la sûreté de l’aviation de Casablanca est habilité à dispenser des programmes OACI, basés sur des mallettes pédagogiques de la sûreté de l’aviation, dans le respect des normes internationales en la matière, afin d’assurer l’efficacité et la régularité du transport aérien et des opérations aéroportuaires, indique l’ONDA dans un communiqué.

Le maintien de cette accréditation témoigne d’une part, de la conformité des programmes de ce centre de formation avec les exigences préconisées par l’OACI et d’autre part, de la contribution du centre au renforcement des capacités en matière de sûreté de l’aviation civile à l’échèle régionale, africaine et internationale, en offrant des cours régionaux de sécurité aérienne ASTC, notamment dans la région de l’Afrique occidentale et centrale.

L’Académie est un complexe pédagogique de l’ONDA qui offre une formation de base pluridisciplinaire consistant en trois cycles pour les ingénieurs de l’aviation civile, les gestionnaires du trafic aérien (contrôleurs aériens) et les électroniciens de la sécurité aérienne.

Dans le cadre de la formation continue, l’AIAC Mohammed VI, qui est référencée comme un centre d’excellence de formation aéronautique de par le monde, organise régulièrement des sessions de formation au profit des cadres de l’Office et de ses partenaires marocains et étrangers notamment africains.