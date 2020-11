L’Algérie et ses « proxy » font monter les enchères à El Guerguerate

Les provocations des séparatistes du Polisario dans la région d’El Guerguerate ou sont déployées des unités des Forces armées royales n’en finissent pas depuis plusieurs semaines. Elles ont même tendance à prendre une autre tournure, plus belliqueuse. La Minurso qui n’est pas très loin n’arrive que difficilement à s’interposer entre les agitateurs du Polisario et les éléments des FAR. Un geste inconsidéré peut vite mettre le feu aux poudres.

Du côté marocain, l’attitude flegmatique jusqu’alors observée s’explique surtout par les succès diplomatiques remportes les uns après les autres. Ce qui donne de l’urticaire aux galonnés algériens qui, pour l’heure, multiplient les manœuvres militaires, y compris aux confins du Royaume, et font grand cas du renouvellement de l’arsenal dont ils viennent de doter leurs girouettes dans les camps de Lahmada.

La dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara ne laisse rien présager de bon pour le système algérien qui a déboursé à cordons déliés pour blinder une rébellion qui voit ses plans tomber les uns après les autres tel un château de cartes. Point de référendum d’autodétermination, assurait Antonio Guerres, dans son dernier rapport soumis au Conseil de sécurité de l’ONU présidé par la Russie. Seule la voie du dialogue est privilégiée avec, en prime, la désignation de l’Algérie comme partie prenante du conflit. Plus, le même rapport fait surtout grand cas de l’offre marocaine d’autonomie pour contribuer à un règlement politique consensuel. Au niveau de la communauté internationale, il faut croire que la messe est dite. Mais au-delà du rapport de l’ONU, l’Algérie fait grise mine face la multiplication des ouvertures de légations étrangères tantôt à Laâyoune, tantôt à Dakhla. Ce qui en dit long sur l’efficience de la diplomatie du chéquier que les experts de la sécurité algérienne ont mis en place.

Une des dernières sorties du chef de la diplomatie algérienne n’a pas apporté de nouveau si ce n’est qu’elle est venue exprimer le choix irréversible du pouvoir algérien de faire du Maroc l’ennemi.

A sa sortie d’un bureau de vote dans le cadre du référendum sur la révision de la constitution, Sabri Boukadoum qui a été interpellé, dimanche, sur la volonté exprimée par Abou Dhabi d’ouvrir un consulat à Laâyoune, n’a pas trouvé mieux que de reproduire les tirades habituelles. «Vous devez voir ce que dit le droit international» a-t-il dit en rappelant que «l’Algérie a sa politique, elle n’insulte pas, n’invective pas, elle va de l’avant, sans se soucier des autres. Nous avons nos principes et nous ne les abandonnerons pas. Nous n’avons peur de personne». Et de conclure que «la république arabe sahraouie démocratique est membre de l’Union africaine et a la pleine souveraineté sur ses territoires».

Si Alger a constamment condamné les ouvertures d’antennes consulaires de pays africains à Laâyoune et Dakhla, elle a observé, cette fois-ci, le silence face aux récentes inaugurations de représentations diplomatiques dans les deux grandes villes du Sahara par la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Zambie et le royaume d’Eswatini.

Le Maghreb prend un coup de plus

En fabriquant du Maroc son ennemi, le système algérien ne fait pas que condamner la coopération bilatérale entre deux grandes composantes du Maghreb. Mais persiste à saper tout velléité unitaire, ne serait-ce que par le commerce, comme cela se vérifie à l’aune de la paralysie du seul passage terrestre reliant Rabat à Nouakchott. Une réalité qui incommode les deux capitales, le marché mauritanien se trouvant privé de marchandises marocaines et les exportateurs marocains coupés de leurs débouchés africains.

Pis, devant ce blocage soutenu en sous-main par l’Algérie, des chalutiers européens pêchant dans les eaux mauritaniennes ont mis le cap vers Dakhla pour le débarquement de leurs captures en lieu et place du traditionnel port de Nouadhibou en Mauritanie.

S’il est vrai qu’une délégation mauritanienne de haut niveau a fait le déplacement à Alger pour décrisper l’atmosphère, il est tout à fait évident que la requête de Nouakchott n’a pas trouvé l’écho escompté auprès du système algérien. Dans son aveuglement, ce dernier fait feu de tout bois pour asseoir son leadership régional. Un vœu qui s’avère des plus pieux au regard de la résilience dont le Maroc a fait preuve. En faisant l’économie des surenchères aussi stériles que hasardeuses. A charge pour les galonnés d’Alger de ne pas confondre retenue et faiblesse. Dans la grammaire marocaine, insulter l’avenir relève, certes, de l’hérésie. Mais une telle ligne de conduite ne doit nullement s’apparenter à une quête jésuite pour le pardon. La loi du Talion a déjà fait ses preuves dans les contrées désertiques. Amgala, Mahbes. Ouarkziz sont autant de faits d’armes qui ont assis un devoir de respect pour les FAR. …